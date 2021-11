Het RIVM heeft donderdag het grootste aantal positieve tests sinds het begin van de coronapandemie gemeld. In de afgelopen 24 uur testten 16.364 mensen positief op het coronavirus. Dat zijn er meer dan op 20 december 2020, toen het vorige recordaantal van 12.997 positieve tests werd geregistreerd.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe artikelen

Het aantal nieuwe positieve tests neemt al enige tijd toe. Zaterdag werd met 12.024 positieve tests nog het grootste aantal van dit jaar gemeld. Het aantal positieve tests van de afgelopen zeven dagen is ruim 48 procent groter dan het aantal in de week ervoor.

Het recordaantal van 16.364 zegt niet alles. Doordat aan het begin van de pandemie nog niet veel getest kon worden, kwamen lang niet alle besmettingen aan het licht. Inmiddels is de infrastructuur voor het testen opgetuigd en ondergaan meer mensen een coronatest bij een GGD, waardoor er ook meer positieve tests geregistreerd worden.

Het aantal covidpatiënten op de ic's was tijdens eerdere pieken vele malen groter. Er liggen nu 330 coronapatiënten op de ic. In het voorjaar van 2020 waren dat er nog zo'n 1.400, terwijl het aantal positieve tests toen rond de 1.000 lag. Rond eind april lagen er ruim 800 mensen met COVID-19 op de ic's, terwijl het aantal positieve tests in de periode daaraan voorafgaand rond de 8.000 lag.

Het belangrijkste verschil met eerdere pieken is dat nu 84,4 procent van de bevolking gevaccineerd is en daardoor aanzienlijk minder kans heeft om in het ziekenhuis te belanden. We hebben nu wel te maken met de besmettelijkere deltavariant en dat is te zien aan het aantal nieuwe besmettingen. Verder gelden er in vergelijking met vorig jaar minder coronamaatregelen. De anderhalvemetermaatregel is losgelaten en behalve het nachtleven is alles weer open.

De druk op de zorg blijft onverminderd hoog door de toename van coronapatiënten in combinatie met personeelstekorten. Limburgse ziekenhuizen gaven dinsdag aan dat ze geen nieuwe coronapatiënten meer aankonden. In heel Nederland kampen ziekenhuizen met het wegwerken van de uitgestelde zorg. In juli lagen er landelijk 180.000 tot 200.000 uitgestelde behandelingen, die niet kunnen worden ingehaald zolang de ziekenhuizen belast worden met coronazorg.

Kabinet beraadt zich op mogelijke nieuwe maatregelen

Vanwege de oplopende coronacijfers besloot het demissionaire kabinet vorige week al een aantal maatregelen aan te scherpen. Vrijdag volgt een persconferentie, waarin mogelijk nieuwe maatregelen worden aangekondigd.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet twee weken lang "lockdownachtige maatregelen" in te zetten. Vervolgens zou het kabinet er goed aan doen de zogeheten 2G-regel in te voeren, zo melden ingewijden donderdag. Als die regel wordt ingevoerd, kunnen alleen gevaccineerden of herstelde coronapatiënten een coronatoegangsbewijs krijgen.

Het kabinet is het donderdagmiddag nog niet eens geworden over de te nemen coronamaatregelen. Het overleg gaat in de avond verder.

Aantal positieve tests per dag