Met tienduizenden besmettingen en duizend doden per dag worstelen de Russische autoriteiten om het coronavirus onder de duim te houden. Het grootste probleem is dat veel Russen zich niet willen laten vaccineren.

In veel Europese landen is het aantal sterfgevallen sterk afgevlakt sinds ze begonnen zijn met vaccineren. Maar dat wil in Rusland nog niet echt vlotten.

Ondanks verscheidene pogingen van president Vladimir Poetin om Russen ertoe aan te zetten zich te laten vaccineren, blijft de vaccinatiegraad in Rusland steken op iets meer dan 34 procent. Bijna 40 procent heeft een eerste dosis gehad.

Opvallend aan de Russische coronastatistieken zijn de steeds grotere coronagolven sinds het begin van de epidemie. Die golven verlopen trapsgewijs. De eerste golf kende een piek van ongeveer 10.000 besmettingen per dag, de tweede een piek van ongeveer 28.000 besmettingen per dag en op dit moment meldt het land ongeveer 40.000 besmettingen per dag.

De snellere verspreiding van het virus is grotendeels het gevolg van de besmettelijkere deltavariant. Maar ook het dagelijkse aantal sterfgevallen blijft elke golf toenemen. Zondag werd een recordaantal van 1.178 doden gemeld, het grootste aantal sinds het begin van de uitbraak van COVID-19 in Rusland.

Russen wantrouwen politieke en medische instituties

Een van de meest genoemde redenen waarom Russen zich niet laten vaccineren, is wantrouwen in de overheid. Alexandra Arkhipova, onderzoeker bij de RANEPA-universiteit in Moskou, sprak eerder bij CNN van een "vertrouwenscrisis van mensen in politieke en medische instituties in Rusland".

Volgens Arkhipova vinden veel Russen dat er geen duidelijk, transparante informatie over het vaccinatieproces is. Als reactie daarop startten het Kremlin en Russische staatsmedia een offensief van informatie over de veiligheid van vaccins. Maar dat lijkt nog niet echt aan te slaan.

Veel wantrouwende Russen weigeren zich te laten vaccineren met het Spoetnik V-vaccin, dat van Russische makelij is. Buitenlandse vaccins worden vooralsnog niet toegestaan in Rusland. Een woordvoerder van het Kremlin liet in oktober weten dat dit alleen kan als het land dat de vaccins maakt ook Russische vaccins zou goedkeuren.

Spoetnik V-vaccin ook internationaal nog niet goedgekeurd

Maar hoe betrouwbaar is het Spoetnik V-vaccin volgens andere landen eigenlijk? Veel is nog onduidelijk. Al in maart besloot het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) onderzoek naar het vaccin te doen, maar dat is nog steeds niet afgerond. Ook gezondheidsorganisatie WHO heeft nog onvoldoende informatie om het vaccin goed te keuren.

Wat we wel over het vaccin weten, is dat het voor ongeveer 90 procent bescherming biedt tegen de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Dat is een stuk hoger dan de vaccins van AstraZeneca en Janssen, met een effectiviteit van tussen de 60 en 70 procent. Deze vaccins werken op dezelfde manier als Spoetnik V.

Een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature maakte afgelopen zomer melding van onderzoeken waaruit zou blijken dat bloedstollingen als bijwerkingen werden geconstateerd. In landen waar Spoetnik V wel goedgekeurd is en gebruikt wordt, zijn nog geen bijzondere bijwerkingen geconstateerd.

98 Van cadeaus tot dwang: zo wil Rusland vaccinatiegraad verhogen

Verplichte vaccinatie voor bepaalde beroepsgroepen

De Russische regering heeft vooralsnog geen intenties om toch buitenlandse vaccins toe te laten. Zeker de helft van de Russen gaf echter in oktober in peilingen aan nog niet bereid te zijn zich in te laten enten met een Russisch vaccin.

En dus gooide het Kremlin het over een andere boeg. Hoewel de regering deze zomer nog beloofde dat vaccineren altijd vrijwillig blijft, zijn er inmiddels wel beroepsgroepen waar vaccinatie een vereiste is.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel spraken we over 'duizenden' doden per dag. Rusland meldt echter meer dan duizend doden per dag, geen duizenden. Dit is aangepast.