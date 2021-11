Naar schatting 20.000 tot 25.000 mensen hebben zondagmiddag in Den Haag meegelopen in de mars tegen het coronabeleid. De protesttocht, die begon en eindigde op het Malieveld, verliep zonder veel problemen. De sfeer was gemoedelijk en er zijn geen aanhoudingen verricht, meldde de politie kort voor het einde van de demonstratie.

De mars voerde onder meer langs de Hofvijver, over Plein 1813 en door de Javastraat. Vele tientallen agenten, zowel lopend als in busjes, begeleidden de tocht.

Veel mensen hadden borden, spandoeken of vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid of tegen het kabinet-Rutte. Ook werden er leuzen gescandeerd als 'Liefde, vrijheid, geen dictatuur'. Op spandoeken stonden teksten als 'Wij zijn de leugens zat' en 'Laat je niet bedisselen door het Schwabsurdisme'. Op lantaarnpalen en prullenbakken langs de route zijn honderden stickers geplakt met de teksten 'media = virus' en 'COVID-19-vaccin = vergif'. Hoewel de sfeer gemoedelijk was, was er wel af en toe zwaar vuurwerk te horen.

Na de tocht gingen de meeste deelnemers meteen huiswaarts. Ze liepen in grote groepen van het Malieveld naar het even verderop gelegen Centraal Station.

De betoging was georganiseerd door Samen voor Nederland, een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid heeft georganiseerd.