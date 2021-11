Duizenden demonstranten tegen het coronabeleid zijn zondagmiddag begonnen aan een protestmars door het centrum van Den Haag. De mars begon rond 13.00 uur op het Malieveld en eindigt daar rond 16.00 uur ook weer.

Rond het Malieveld en in de binnenstad is zichtbaar veel politie aanwezig. De sfeer is echter gemoedelijk. Veel mensen hebben borden, spandoeken of vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid, het coronatoegangsbewijs of tegen het demissionaire kabinet of de overheid in het algemeen.

De betoging is georganiseerd door Samen voor Nederland, naar eigen zeggen een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid organiseerde.

Vanwege de demonstratie in Den Haag zijn zondag enkele tram- en busroutes aangepast. Plaatselijk wordt ook het autoverkeer omgeleid.

Samen voor Nederland organiseert de komende maanden ook weer betogingen in Amsterdam en Utrecht.