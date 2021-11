37 gevangenen in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) zijn positief getest op het coronavirus. Van een zestal afdelingen moeten de bewoners uit voorzorg op de eigen afdeling blijven. Ze mogen voorlopig geen bezoek ontvangen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving van NH Nieuws.

De gedetineerden kunnen zich nog wel vrij bewegen binnen de afdeling en daar recreëren, luchten en koken, aldus de woordvoerder. Maar van één afdeling, cluster oost, moeten de gedetineerden dit hele weekend in hun cel blijven. Zij mogen alleen luchten, zoals gebruikelijk.

"Het in quarantaine plaatsen van gedetineerden is een ingrijpende maatregel, maar ook noodzakelijk om verdere verspreiding van het virus te voorkomen", aldus de woordvoerder van het ministerie. "Het gros van de gedetineerden heeft begrip voor de situatie. Over het algemeen is de sfeer rustig. Ze zien het belang ervan voor hun eigen veiligheid en gezondheid."

Hoe het virus de gevangenis is binnengekomen, is niet bekend. Er is geen opnamestop ingesteld. Het Justitieel Complex Zaanstad biedt plaats aan ruim duizend gedetineerden, of justitiabelen zoals de instelling ze noemt. Onder hen bevinden zich ook psychiatrische patiënten die in een kliniek worden behandeld.

De directeur van het JCZ denk dat de vaccinatiegraad in het complex zo'n 30 procent is. Omdat er continu in- en uitstroom is van gedetineerden is de exacte vaccinatiegraad niet bekend.

Volgens NH Nieuws is het niet de eerste keer dat er coronagevallen zijn in de gevangenis. Ook vorig jaar moesten afdelingen van het JCZ in lockdown.