Verschillende grote amateursportverenigingen door het land melden dat de controles op het coronatoegangsbewijs zaterdag soepel zijn verlopen. Sommige van die clubs huurden beveiligers in om de QR-codes te checken, andere lieten hun vrijwilligers dit doen. Vanaf zaterdag is de coronapas verplicht om de kantine of kleedkamer in te mogen.

"Het ging goed", zegt Floris Heuer, bestuurslid van Kampong in Utrecht, waar ruim 6.500 leden verschillende sporten beoefenen. "Mensen zijn begripvol en vriendelijk." Ook waren ze opgelucht dat de coronapas niet geldt voor amateursporten in de buitenlucht, zoals het kabinet aanvankelijk van plan was.

Voorzitter Ad Westerhof van de Amsterdamse voetbalclub AFC zegt dat de controles tot dusver zonder problemen worden uitgevoerd. "So far so good." Vrijwilligers die controleren bij de kleedkamers en het clubhuis zagen dat slechts een paar ouders rechtsomkeert maakten toen ze merkten dat ze er zonder coronatoegangsbewijs niet in kwamen. Alle wedstrijden zijn zaterdag gewoon doorgegaan.

Westerhof zei eerder beveiligers in te moeten huren om de QR-codes te checken, maar zijn club kon het deze zaterdag nog met vrijwilligers af. AFC behoort met 2.200 leden tot de grootste amateurverenigingen in Nederland. De club heeft zo'n 1.300 jeugdspelers, van wie de helft zaterdagochtend thuis speelde. Daardoor waren er een paar duizend sporters en bezoekers op het sportpark.

Club zag wel tegen maatregelen op

Kampong verwacht dit weekeinde in totaal zo'n zesduizend bezoekers. Op het terrein zijn twee clubhuizen open waar vrijwilligers staan die de QR-codes aflezen. Of daar ook beveiligers aan te pas moeten komen, bekijkt Kampong na dit weekeinde, maar de eerste indruk van bestuurslid Heuer is dat dit niet nodig is. Deze zaterdag waren in totaal vier vrijwilligers in touw om bij de clubhuizen te controleren. Andere toegangen tot binnenruimtes waren afgesloten.

Voorzitter Sippe Heeringa van voetbalvereniging Harkemase Boys zag tegen de extra maatregelen op, maar zei zaterdag na de gewonnen wedstrijd tegen VV Staphorst (5-0) dat de controles boven verwachting gingen. "Het is heel goed verlopen." Voor de wedstrijd van het eerste elftal 's middag had de club beveiligers ingehuurd om de coronatoegangsbewijzen te checken. 's Ochtends stond Heeringa bij de jeugdwedstrijden zelf bij de deur van de kantine. "Anders is het niet te betalen."

Voorzitter Benny Miggels van tegenstander Staphorst spreekt ook van een probleemloze middag. Staphorst heeft op Urk na de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Maar voor de spelers van het eerste leverde dat zaterdag geen problemen op. "Iedereen kon meedoen", zegt Miggels, die niet weet of spelers gevaccineerd zijn of zich hebben laten testen. Ook op het eigen terrein zijn de controles goed verlopen, zegt Miggels. Zijn club had daarvoor twee beveiligers ingehuurd.

'Ik wil geen discussies'

Quick Boys uit Katwijk had voor de thuiswedstrijd tegen Scheveningen (2-0) tien beveiligers ingehuurd om op drie plekken op coronatoegangsbewijzen te controleren. "Ik wil geen discussies tussen vrijwilligers en mensen die de maatregelen bullshit vinden, wat vooral bij jongeren het geval is", zegt voorzitter Bart van Kruistum. Toch ging het er zaterdag in Katwijk "heel relaxed" aan toe, ervoer hij. "Ik heb het gevoel dat het publiek er wel begrip voor heeft."

Joost Ooms, algemeen manager van handbalvereniging Volendam, vond vrijdag nog net een vrijwilliger die zaterdagochtend bij de ingang van de sporthal coronatoegangsbewijzen wilde scannen. 's Avonds schakelde de vereniging weer een andere vrijwilliger in, maar daar tussendoor was het aan een van de andere gebruikers van de hal om de controle te regelen, omdat er toen niet gehandbald werd.

Ondanks gemopper op wéér nieuwe maatregelen ging dat best goed, vindt Ooms, maar hij heeft er een hard hoofd in hoe het de komende dagen verloopt met alle trainingen en wedstrijden en het grote aantal gebruikers van de hal. De vereniging gaat de gemeente vragen om de problemen met de controle op te lossen. "Wij gaan dit niet volhouden."