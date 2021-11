Het RIVM meldt zaterdag 12.024 positieve tests. Dat is het grootste aantal dit jaar. Alleen op drie dagen in december vorig jaar waren er nog meer positieve tests in één dag geregistreerd.

In de twee voorgaande dagen waren er ruim 10.000 gevallen geregistreerd. Het zevendaagse gemiddelde ligt nu op 9.415 nieuwe gevallen.

Op 20 december waren er 12.997 positieve tests, op 17 december 12.778 en op 19 december 12.224. Dat zijn de enige dagen waarop er in één dag tijd nog meer gevallen aan het licht kwamen.

In de afgelopen zeven dagen waren er 65.905 positieve tests. Gemiddeld komt het neer op 9.415 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 21 juli.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag verder gestegen tot 1.399, een toename van 49 vergeleken met vrijdag. Dat is het grootste aantal sinds 28 mei, toen er 1.440 coronapatiënten waren opgenomen.

Verder ontving het RIVM de afgelopen dag 36 meldingen van coronagerelateerde sterfgevallen. Dat is het grootste aantal sinds 11 mei.