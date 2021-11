Ondanks een oplopend aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland, wil premier Jacinda Ardern komende maandag waarschijnlijk de maatregelen versoepelen. Hoe kan het dat het land, dat er lange tijd naar streefde om het virus volledig te elimineren, nu juist versoepelt bij oplopende besmettingscijfers?

Nieuw-Zeeland kende lange tijd een bijzondere aanpak in de strijd tegen het coronavirus. De bedoeling was dat het virus helemaal geëlimineerd zou worden door de grenzen hermetisch gesloten te houden, behalve voor Nieuw-Zeelanders.

Tussen april en juli dit jaar was er wel een zogenoemde Trans-Tasman-reisbubbel met Australië, waardoor inwoners van beide landen naar hun buurland konden reizen. Lange tijd ging dit goed, en bleven de besmettingen in Nieuw-Zeeland uit. Maar toen afgelopen zomer de eerste besmettingen met de deltavariant in Australië werden gemeld, schortte Nieuw-Zeeland de reisbubbel toch op.

Het mocht niet baten: halverwege augustus maakte Nieuw-Zeeland melding van de eerste besmetting met de deltavariant. Kort erna werd de eerste lockdown in een jaar tijd aangekondigd. Even leek het erop dat het aantal besmettingen stagneerde, maar halverwege september begon het aantal weer fors toe te nemen.

Maandag versoepelingen ondanks recordaantal besmettingen

Zaterdag werd een recordaantal van 206 besmettingen gemeld, waarvan 200 in Auckland, een van de meest dichtbevolkte steden van Nieuw-Zeeland. In die stad geldt momenteel het zwaarste dreigingsniveau van het land, en dus ook de zwaarste maatregelen. Zo zijn onder meer sportscholen, recreatiefaciliteiten, sportclubs en contactberoepen gesloten en gelden er strenge reisbeperkingen. Ook in andere regio's in geldt een hoog dreigingsniveau.

Toch gaat de regering van premier Jacinda Ardern maandag onderzoeken of er versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. Zo is onder meer de bedoeling dat in Auckland het dreigingsniveau wordt afgeschaald, wat onder meer zou betekenen dat binnenlocaties, zoals winkels, musea en bibliotheken weer open mogen, mits er afstand wordt gehouden en een mondkapje wordt gedragen.

Daarnaast deed Ardern eerder een belofte aan de inwoners van Auckland, de stad die inmiddels al 81 dagen in lockdown is. De premier beloofde Aucklanders gedurende de kerstdagen en zomer, die op het zuidelijk halfrond in december begint, vrij te laten reizen.

"We zullen Aucklanders niet opsluiten in Auckland tijdens die periode, dat kunnen we simpelweg niet doen", aldus Ardern tijdens een persconferentie.

Ardern streeft niet langer naar volledige eliminatie van het virus

Het ministerie van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland vertaalde het recordaantal besmettingen met COVID-19 van zaterdag naar een oproep aan Nieuw-Zeelanders om zich te laten vaccineren. Momenteel is 78 procent van de inwoners boven de twaalf jaar volledig gevaccineerd, 89 procent heeft een eerste dosis gehad.

Ardern heeft het doel om virusvrij te blijven inmiddels losgelaten. Na stevige kritiek die ze op haar beleid kreeg, besloot ze in oktober om niet langer volledige eliminatie van het virus na te streven. Critici zeiden dat Ardern zich blind staarde op eliminatie van het virus, zonder andere opties te overwegen. Inmiddels maakt de regering plannen voor een voorzichtige heropening van de grenzen.

Een belangrijke reden voor deze strategiewijziging was de razende opmars van de deltavariant van het virus. "Met deze uitbraak en de deltavariant is het ongelooflijk moeilijk om terug te keren naar nul", zei Ardern begin oktober tijdens een persconferentie. "Dit is een verandering van aanpak die we in de loop van de tijd al wilden doorvoeren. De delta-uitbraak heeft deze overgang echter versneld."

Toch heeft deze strategie de sterftecijfers en besmettingscijfers lange tijd klein gehouden. In Nieuw-Zeeland zijn tot nu toe slechts 31 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19, en in totaal zevenduizend mensen besmet geraakt.