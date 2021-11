Als je gevaccineerd bent en je bent in contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, dan is het strenge advies om je direct te laten testen. Op de vijfde dag doe je een tweede test. Zo luidt het verscherpte testadvies van het demissionaire kabinet.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) meldt het nieuwe advies voor gevaccineerden vrijdag op Twitter.

Eerder was het beleid dat gevaccineerden zich niet hoefden te laten testen als ze in (nauw) contact waren geweest met een besmette persoon. Alleen als je huisgenoot besmet is, werd een directe test aangeraden. Als gevaccineerde hoefde je niet in quarantaine en ook geen test te laten doen.

"Houd je gezondheid in de gaten, wees scherp, als je iets van klachten begint te krijgen, laat je dan testen. Dat was het eerdere advies", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid tegen NU.nl

"Nu luidt het advies: direct testen zodra je hoort dat je in de buurt was van iemand met corona." Op de vijfde dag dien je nogmaals een test te doen. Ongevaccineerden moesten altijd al direct een test doen als ze met een besmette persoon in aanraking zijn geweest.