In de regio's Limburg, Zuidwest-Nederland en in de omgeving van Zwolle lopen de ziekenhuizen momenteel over, zegt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers vrijdag. De zorg komt volgens hem voor een groot dilemma te staan omdat er grote aantallen coronapatiënten zijn, maar gewone zorg ook nodig blijft.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht meldde onlangs dat het in vergelijking met andere ziekenhuizen in de omgeving te veel coronapatiënten moet verzorgen en dat het eerlijk verdelen van patiënten over de regio niet goed gaat.

Hoe meer overbelast een regio is, hoe lastiger het is voor ziekenhuizen om onderling coronapatiënten te spreiden, zegt ook Kuipers. "Bovendien zijn niet alle patiënten geschikt om te kunnen verplaatsen. Zo zijn sommige mensen te ziek om ze te kunnen vervoeren. Anderen staan op het punt om ontslagen te worden, dus om die dan nog naar een ander ziekenhuis te brengen heeft dan weinig zin."

Er zijn nu drie regio's waar de druk in vergelijking met de rest van het land echt hoog is, aldus Kuipers. Dat betekent waarschijnlijk dat er de komende tijd meer patiënten tussen regio's verplaatst moeten worden dan nu gebeurt. "Maar eigenlijk is het overal heel druk."

Zicht op hoe het gaat aflopen is er dan ook nog niet. Kuipers zei eerder deze week al dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende weken zal stijgen tot tweeduizend. Momenteel houden ruim dertienhonderd mensen met COVID-19 een ziekenhuisbed bezet.

Daarnaast is er volgens Kuipers ook nog steeds "opvallend veel" acute zorg nodig. Er zijn bijvoorbeeld meer bevallingen dan normaal. De planbare reguliere zorg komt zo steeds verder onder druk. "Het aantal besmettingen moet echt aanzienlijk omlaag. Omdat er anders te veel patiënten te lang op een wachtlijst blijven staan."