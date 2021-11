Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden dinsdag een reeks maatregelen aan om het aantal coronabesmettingen af te remmen. Dit zijn de maatregelen die vandaag ingaan.

De coronapas wordt op meer plekken verplicht (maar niet bij amateurbuitensport)

De coronapas was al verplicht in de horeca, casino's en bij bepaalde evenementen en cultuurlocaties als theaters of bioscopen.

Vanaf zaterdag is het coronatoegangsbewijs ook verplicht in doorstroomlocaties zoals musea en buiten op terrassen. De pas moet daarnaast worden getoond bij sportbeoefening op binnenlocaties, zoals sportscholen, sportzalen en zwembaden, en voor het betreden van de kleedkamers en andere binnenvoorzieningen. Ook publiek op deze locaties moet in het bezit zijn van een geldige QR-code.

Het demissionaire kabinet wilde de pas ook verplichten voor amateursporten in de buitenlucht, maar daar haalde de Tweede Kamer een streep door.

Uiteindelijk wordt het ook de bedoeling dat pretparken en dierentuinen om een coronatoegangsbewijs gaan vragen, maar dat zal nog iets langer op zich laten wachten. Ook ligt er een plan om in de nabije toekomst in het hoger onderwijs coronatoegangsbewijzen te gaan vragen.

Mondkapjes weer verplicht in winkels

Het is vanaf zaterdag weer verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt en andere winkels. De winkels vallen namelijk onder publiek toegankelijke binnenruimten, waar je vanaf morgen een mondkapje op moet hebben.

Dit moet ook in publieke binnenruimten als gemeentehuizen. Daarnaast moeten mensen met of bij een contactberoep, zoals de kapper, weer een mondkapje dragen.

Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer blijft verplicht. Ook het dragen van een mondkapje op perrons en stations en in hogescholen, universiteiten en mbo-scholen tijdens het verplaatsen door het gebouw is weer vereist.

Het dragen van een mondkapje geldt niet op plekken waar een coronapas verplicht is.

Advies: werk helft van de week thuis, vermijd de spits

Het kabinet wil dat Nederlanders weer de helft van hun werkweek gaan werken vanuit huis. Thuiswerken is eerder een heel nuttige manier gebleken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Mensen die wel naar hun werk moeten, wordt gevraagd drukte te mijden en buiten de spits te reizen.

Het thuiswerkadvies werd ruim een maand geleden nog versoepeld.

De basisregels blijven, inclusief 1,5 meter afstand

Vanaf morgen geldt het dringende advies om weer 1,5 meter afstand te houden waar dat mogelijk is.

Wie coronaklachten heeft, moet zich laten testen, ook wie al gevaccineerd is tegen COVID-19. Bij een positieve test moet je thuisblijven en contact met anderen vermijden.

Het wordt nog altijd afgeraden om handen te schudden. Hoest en nies in je elleboog. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimten.