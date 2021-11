Bij coronatests genomen monsters worden vanaf deze week steekproefsgewijs onderzocht op aanwezigheid van het griepvirus en andere luchtwegvirussen. Onder andere het RIVM gaat de geanonimiseerde monsters op andere virussen dan het coronavirus controleren om de verspreiding van het griepvirus in de gaten te kunnen houden.

Het RIVM gaat wekelijks de monsters van zo'n vijfhonderd personen onderzoeken. Dit zullen monsters zijn die op verschillende testlocaties in het land zijn genomen. Daarnaast gaan het Amsterdam UMC en het UMC Utrecht de monsters die in deze steden zijn genomen onderzoeken. De monsters van zowel positief als negatief geteste personen worden bekeken.

Al sinds 1970 volgt het RIVM de verspreiding van het griepvirus op basis van meldingen door huisartsen. Nu de coronateststraten monsters gaan aanleveren, kan het RIVM de verspreiding van het griepvirus nog beter volgen.

De meldingen van huisartsen geven namelijk geen volledig beeld van de verspreiding van het griepvirus. Niet iedereen die griepklachten heeft, gaat immers naar de huisarts. Bovendien gaan in coronatijd nog minder mensen met griepklachten naar de huisarts, omdat ze zich eerder laten testen op het coronavirus.

RIVM verwacht meer griepgevallen aan te treffen

Nu er meer data beschikbaar komen, verwacht het RIVM dat het griepvirus ook vaker aangetroffen zal worden. Daarnaast wordt verwacht dat dit jaar mogelijk meer mensen door griep getroffen zullen worden, doordat ze door de coronamaatregelen minder weerstand hebben opgebouwd.

Het RIVM zegt vooral te gaan kijken naar hoe snel of langzaam het griepvirus zich lijkt te verspreiden binnen verschillende leeftijdsgroepen. "Dit geeft goede handvatten om de verspreiding van het griepvirus en andere luchtwegvirussen in coronatijd in de gaten te houden", aldus het instituut.