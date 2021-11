Het aantal Nederlanders dat zich laat testen bij klachten die passen bij een besmetting met het coronavirus neemt verder af. Ook ventileren mensen een stuk minder vaak hun huis, voornamelijk vanwege de kou. Tegelijkertijd is het aantal voorstanders van meer coronamaatregelen gegroeid. Dat blijkt vrijdag uit een nieuwe gedragsmeting van het RIVM.

Het instituut houdt sinds april 2020 met vragenlijsten bij of mensen zich nog aan de gedragsregels houden die bedoeld zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het RIVM brengt ongeveer maandelijks nieuwe resultaten naar buiten. De laatste meting is gedaan tussen 16 en 24 oktober, dus nog voor het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen aankondigde. Ruim 38.000 mensen vulden de vragenlijst in.

Op het moment van invullen gaf een aanzienlijk groter deel (39 procent) dan tijdens de vorige meting (26 procent) aan dat de overheid te weinig maatregelen neemt. Zo zeiden meer deelnemers behoefte te hebben aan het aanscherpen en handhaven van de soepele maatregelen. De bezorgdheid had vooral te maken met de oplopende coronacijfers.

De trend is volgens het RIVM nieuw ten opzichte van de vorige meetronde in september, toen mensen juist meer versoepelingen wilden zien. Mensen die nu hun zorgen uitten, zeiden dat ze zich wel aan de adviezen wilden houden, maar dat dit in de praktijk niet meer goed lukte. Deze personen liet onder meer weten dat sociale druk het moeilijk maakte om afstand te houden of om een uitgestoken hand te weigeren.

Overigens bleef de groep die vond dat er precies genoeg maatregelen waren (48 procent) het grootst. Zo hadden deelnemers over het algemeen niet het gevoel dat de dreiging van het virus was toegenomen, ondanks dat de besmettings- en ziekenhuiscijfers eind oktober al waren opgelopen. Het naleven van de basisregels gebeurde ook steeds minder. Voor een groot deel had dat te maken met de afschaffing van de anderhalvemeterregel, aldus het RIVM.

We testen en ventileren minder

Ook het aantal mensen dat zich laat testen bij coronagerelateerde klachten is verder afgenomen. Eind oktober deed één op de drie deelnemers (33 procent) dat nog. Bij de vorige meetronde ging het nog om 41 procent. Wel grijpen mensen nog ongeveer even vaak naar de zelftest (32 procent nu, 30 procent bij de vorige ronde).

Het percentage deelnemers dat zich helemaal niet laat testen bij klachten nam licht toe van 35 tot 39. Mensen die vinden dat het testen helpt om de corona-epidemie te bestrijden, deden vaker een coronatest bij klachten dan mensen die niet overtuigd zijn van dit advies.

Tot slot is het opvallend dat het percentage mensen dat zorgt voor frisse lucht in huis door goed te ventileren fors daalde. Slechts 39 procent deed dit nog maar, tegenover 73 procent bij de vorige meetronde. Het koudere weer is de voornaamste reden waarom mensen een stuk minder vaak een raampje openzetten, aldus het RIVM.

Het kabinet kondigde dinsdag verscherpte coronaregels aan. Zo wordt het dragen van mondkapjes in winkels weer verplicht en moeten mensen op meer plekken een coronatoegangsbewijs laten zien. De nieuwe maatregelen gaan zaterdag in. Op 12 november kijkt het kabinet of zwaardere maatregelen nodig zijn.