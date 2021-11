Er dreigt een totale verstopping van de acute zorg te ontstaan nu het aantal ziekenhuisopnames met COVID-19-patiënten blijft toenemen, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) donderdagavond. Volgens de NVSHA gaat er nu veel media-aandacht naar het tekort aan bedden op de intensive care, maar is het probleem veel groter dan dat.

De meeste ziekenhuisopnamen lopen via de spoedeisende hulp (SEH), die patiënten doorstuurt naar de intensive care of een verpleegafdeling. Omdat die afdelingen overvol dreigen te raken en patiënten dus niet van de SEH kunnen doorstromen, ontstaat daar een opstopping.

Verschillende SEH zeggen tegen de NVSHA dat ze een opnamestop hebben ingesteld. Zo meldt een arts dat alle bedden op zijn afdeling zijn bezet en er ook elders in zijn ziekenhuis geen ruimte is. "Er rijden hier allemaal ambulances rondjes die hun patiënten niet kwijt kunnen." Een andere SEH-arts zegt voor zeker anderhalve week geen nieuwe patiënten te kunnen opnemen. "Onze SEH ligt gewoon vol met

mensen die de kliniek niet in komen en nergens overgenomen kunnen

worden. Dan houdt het op. Dit was niet meer verantwoord."

Voorzitter David Baden van de NVSHA waarschuwt dat de huidige situatie onhoudbaar is geworden. "Dit kan niet lang meer goed gaan." Hij heeft kritiek op het coronabeleid van de regering. "De mate van vrijheid die we ons als land permitteren heeft consequenties voor de mensen in ons land. We kunnen niet langer alle Nederlanders noodzakelijke zorg garanderen."

Volgens Baden hebben veel SEH-artsen en -verpleegkundigen het idee dat hun problemen niet gehoord worden. "En dat men denkt: laat de zorg het maar opvangen. Maar aan de energie en het incasseringsvermogen van onze mensen komt - na bijna twee jaar stress en overuren - een eind."

Verschillende ziekenhuizen kondigden deze week een opnamestop aan omdat hun afdelingen volstroomden met patiënten. Zo maakte ziekenhuis VieCuri, met locaties in de Limburgse steden Venlo en Venray, dinsdag bekend per direct geen nieuwe patiënten op te kunnen nemen. Maandag ging het st. Jans Gasthuis (SJG) in Weert al over tot het weigeren van coronapatiënten. Dat ziekenhuis hief die beperking later weer op na afspraken met een naburig verzorgingshuis.