De aftrap van het carnaval in Noord-Limburg op 11 november gaat niet door. De 'elfde van de elfde' wordt geschrapt wegens de opmars van coronabesmettingen.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord maakte dat via burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren bekend. Hessels nam deel aan een overleg van burgemeesters in het Regionale Beleidsteam van de veiligheidsregio. Volgens hem heeft voorzitter Antoin Scholten de knoop doorgehakt op basis van zijn bevoegdheid op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De organisatie van de carnavalsaftrap spreekt van een "flinke domper". "Dit is niet uit te leggen", zegt een woordvoerder van de organisatie teleurgesteld. "In een voetbalstadion mogen 40.000 mensen bijeenzitten, maar de elfde van de elfde mag niet." De focus gaat volgens de woordvoerder nu uit naar november 2022.

Naar verhouding meeste coronabesmettingen in Limburg

Van alle Nederlandse provincies is Limburg de grootste brandhaard. Daar zijn in de afgelopen twee weken 882 op 100.000 inwoners positief getest, oftewel 1 per 113 Limburgers.

De burgemeesters van gemeenten in Limburg voerden donderdag spoedoverleg over de vraag of de carnavalsactiviteiten wel doorgang konden vinden. Aanleiding was de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het oplaaien van het coronavirus in Nederland noopte het kabinet om meer restricties in te stellen. Zo moet het mondkapje op meer plaatsen worden gedragen en wordt er ook vaker gevraagd om de coronapas.

Bij buitenevenementen werden voorlopig nog geen maatregelen getroffen. Toch vindt de veiligheidsregio het nu niet verantwoord om carnaval te gaan vieren. Eerder besloten verschillende Limburgse gemeenten al af te zien van de sinterklaasintocht.