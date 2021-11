Europa is volgens de WHO opnieuw het epicentrum van de coronapandemie, oftewel de plek waar zich momenteel de meeste besmettingen voordoen, zo vertelde directeur Hans Kluge van de Europese tak van de gezondheidsorganisatie donderdag. In de komende vier maanden worden er minstens een half miljoen doden verwacht in het werelddeel.

Volgens Kluge zijn er binnen de WHO "ernstige zorgen" over het stijgende aantal besmettingen in Europa. In de afgelopen week waren de 53 landen binnen het Europese gebied van de WHO goed voor bijna 60 procent van alle positieve testen wereldwijd. Daarnaast kwam bijna de helft van alle sterfgevallen uit het gebied.

"Alle landen in Europa vechten momenteel tegen een forse oplaaiing van het coronavirus of proberen een coronagolf met man en macht te voorkomen", vertelt Kluge. Het versoepelen van nationale coronamaatregelen is volgens hem momenteel niet mogelijk.

In Europa stijgt het aantal besmettingen al zes weken op rij, onder alle leeftijdsgroepen. Duitsland, Slovenië en Kroatië meldden donderdag hun hoogste dagcijfer sinds het begin van de coronapandemie, terwijl Oost-Europa al wekenlang donkerrood gekleurd is op de Europese coronakaart van het ECDC.

In Oost-Europa breken de dagaantallen van besmettingen en de dodentallen ook alle nationale records. Nederland passeerde donderdag voor het eerst sinds juli de grens van tienduizend besmettingen op één dag.

'Oplaaiing coronavirus veroorzaakt door versoepelingen en te lage vaccinatiegraad'

Kluge wijst erop dat de toename wordt veroorzaakt door de versoepelingen van coronamaatregelen en een te lage vaccinatiegraad. Het aantal ziekenhuisopnames is in een week tijd verdubbeld.

"We moeten onze tactiek veranderen", aldus de directeur van WHO Europa. In plaats van dat actie wordt ondernomen als het aantal besmettingen piekt, moet volgens Kluge juist gekeken worden naar manieren waarop deze pieken kunnen worden voorkomen.