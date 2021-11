Duitsland geeft alle inwoners de mogelijkheid een extra coronaprik te halen. Net als in Nederland begint het land met het aanbieden van de zogenoemde boosterprik aan de ouderen, zorgpersoneel en aan mensen met een zwak afweersysteem. Daarna kan ook de rest een extra vaccinatie krijgen, melden Duitse media.

Het was al bekend dat alle Duitsers ouder dan zeventig jaar een extra dosis konden halen, net als jongere mensen met een medisch risico, medewerkers in verpleeghuizen en ander medisch personeel. Tot nu toe lieten al ruim 2,3 miljoen Duitsers zich zo'n boosterprik toedienen.

Er was veel discussie over of ook de rest van het land recht zou hebben op een extra dosis. Uiteindelijk zijn de Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn en de organisaties van artsen op één lijn komen te zitten.

Inmiddels gaat ook Duitsland gebukt onder een nieuwe golf coronabesmettingen. In een etmaal zijn 33.949 mensen positief getest: het grootste aantal sinds het begin van de pandemie. Het vorige besmettingsrecord was van 18 december vorig jaar, toen 33.777 mensen positief werden getest.

Hoewel sindsdien een groot deel van de Duitse bevolking is gevaccineerd, loopt het aantal besmettingen nu toch weer snel op. Daardoor komt ook de zorg steeds meer onder druk te staan. Er lagen woensdag 2.226 coronapatiënten op de intensive care, het grootste aantal sinds begin juni.

"We hebben op dit moment vooral te maken met een pandemie van de ongevaccineerden en die is gigantisch", waarschuwde Spahn eerder deze week al. Mogelijk volgen nieuwe coronamaatregelen, zoals een vaccinatieplicht voor personeel in de verpleging en ouderenzorg.