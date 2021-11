Europese landen kunnen de coronapil van farmaceut MSD alvast gaan gebruiken voordat het hele goedkeuringsproces is afgerond. Dat heeft het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam donderdag laten weten. De organisatie zegt bereid te zijn om de landen daarbij te adviseren.

Het EMA kijkt mee met de proeven naar de pil, die donderdag in Groot-Brittannië is goedgekeurd. Dat meekijken heet een rolling review en is de laatste stap voordat MSD daadwerkelijk toelating aanvraagt. Het EMA kan niet aangeven wanneer dat eindoordeel er is.

Het middel heet molnupiravir. Mensen die positief testen op het coronavirus kunnen die pil slikken om de coronasymptomen onder controle te houden en ernstige klachten te voorkomen. Dat moet het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen helpen terugdringen.

De pil valt het enzym aan dat het coronavirus gebruikt om zich te vermenigvuldigen. De bestandsdelen van de pil zorgen ervoor dat er fouten ontstaan in de genetische code van het enzym waardoor deze zich niet goed meer kan vermenigvuldigen. Zo blijven de viruswaarden in het lichaam laag en de klachten mild. Het middel trekt zich ook niets aan van virusmutaties.

Een nadeel van dit soort medicijn is dat het moet worden ingenomen voordat het virus in het weefsel en de organen aankomt. Ook werkt het maar voor korte duur. Je moet dus meerdere pillen innemen voor een aantal dagen op rij.

Minder ziekenhuisopnames en sterfte

De pil zou de kans op ziekenhuisopname met 50 procent verminderen, blijkt uit een studie die door de firma Merck is gesponsord. Merck, het moederbedrijf van MSD, heeft de pil uitgetest op 775 mensen. De deelnemers waren positief getest op het coronavirus, hadden milde klachten en behoorden tot een risicogroep, bijvoorbeeld door overgewicht of leeftijd. De proefpersonen namen vijf dagen lang elke twaalf uur een pil. De ene helft kreeg molnupiravir, de andere helft een placebo om de uitkomsten te vergelijken.

Van de mensen die molnupiravir kregen, belandde ongeveer 7 procent in het ziekenhuis. Van de personen die een placebo kregen, moest 14 procent worden opgenomen. In de groep die molnupiravir toegediend kreeg overleed niemand aan de gevolgen van het coronavirus, in de placebogroep werden acht coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

De Britse toezichthouder meldde eerder op de dag dat de coronapil is goedgekeurd voor Groot-Brittannië. De Europese Commissie benadrukt dat vaccineren de beste manier blijft om uit de pandemie te komen, maar dat effectieve medicijnen ook nodig zijn.