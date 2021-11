Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 10.272 positieve coronatests geregistreerd. Daarmee komt het aantal nieuwe gevallen voor het eerst sinds 18 juli boven de tienduizend uit. Sinds het begin van de coronacrisis, meer dan zeshonderd dagen geleden, zijn er vijftien dagen geweest met meer positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 58.375 positieve testuitslagen bij het RIVM gemeld. Dat is het hoogste weektotaal sinds 22 juli. Het komt neer op gemiddeld bijna 8.400 nieuwe gevallen per dag.

Dat gemiddelde stijgt nu vijf weken onafgebroken. Precies een maand geleden, op 4 oktober, lag het gemiddelde net iets onder de zeventienhonderd gevallen per dag. In een maand tijd is het niveau dus vijf keer zo hoog geworden.

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 24 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat wil niet zeggen dat deze mensen ook de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor het overlijden van een coronapatiënt is verwerkt en geregistreerd.

In de afgelopen week zijn 126 sterfgevallen gemeld, gemiddeld 18 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 mei.

