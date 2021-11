Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) komt waarschijnlijk in december met een oordeel over het vaccineren van kinderen van vijf tot en met elf jaar tegen COVID-19. Dat heeft de vaccinwaakhond donderdag laten weten. Als de organisatie positief is, kunnen Nederland en andere landen besluiten om ook die kinderen een prik te geven.

Fabrikanten Pfizer en BioNTech hebben gevraagd om goedkeuring van hun vaccin voor de groep kinderen. Hun vaccin is al goedgekeurd voor iedereen van twaalf jaar en ouder.

De Verenigde Staten hebben het Pfizer-vaccin deze week goedgekeurd voor kinderen van vijf jaar en ouder.

Bij de onderzoeken kregen de kinderen van vijf tot en met elf jaar twee prikken van elk 10 microgram van het vaccin. Dat is minder dan bij mensen van twaalf jaar en ouder. Zij krijgen 30 microgram per prik. Ondanks de lagere dosis maakten de kinderen van elf jaar en jonger evenveel antistoffen aan als 16- tot 25-jarigen, zeggen Pfizer en BioNTech. Bovendien zouden de bijwerkingen mild zijn geweest.

Pfizer en BioNTech doen ook al onderzoek naar het effect van het vaccin bij kinderen van zes maanden tot en met vier jaar. Die groep krijgt 3 microgram vaccin per prik, dus een tiende van de dosis die twaalfplussers krijgen.