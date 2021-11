In acht Nederlandse provincies zijn zo veel mensen positief getest, dat ze op de Europese coronakaart uitkomen op het hoogste risiconiveau. Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland, Friesland en Flevoland gaan van rood naar donkerrood.

Alleen Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Groningen blijven op rood staan. De eerste drie liggen op koers om volgende week naar donkerrood te gaan.

Het is voor het eerst sinds eind juli dat delen van Nederland op het hoogste niveau komen te staan. Begin oktober was Nederland helemaal oranje, het op een na laagste niveau.

De kaart wordt vastgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC, de organisatie waar onder meer het RIVM bij aangesloten is. De dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De Europese coronakaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood. Donkerrood is daarbij het hoogste risiconiveau en groen het laagste.

Limburg vormt op dit moment grootste brandhaard

Van de provincies is Limburg nu de grootste brandhaard. Daar zijn in de afgelopen twee weken 882 op elke 100.000 inwoners positief getest, oftewel 1 op elke 113 Limburgers.

Daarna volgen Gelderland (694 positieve tests op elke 100.000 inwoners), Zeeland (661), Overijssel (648), Utrecht (586), Flevoland (583), Zuid-Holland (573), Friesland (550), Noord-Holland (447), Noord-Brabant (428), Drenthe (417) en Groningen (310).

Kaart beïnvloedt restricties voor Nederlandse reizigers

Landen kunnen op basis van de kaart besluiten de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen. Zo zou Duitsland Nederland kunnen aanmerken als hoogrisicogebied. Als dat gebeurt, moeten mensen die in Nederland zijn (geweest) hun komst van tevoren online melden bij de Duitse overheid. Ook moeten ze aantonen dat ze tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, ze onlangs negatief getest zijn of net zijn hersteld.

Ook in andere landen stijgt het aantal positieve tests en dus ook het risiconiveau. Zo gaan Vlaanderen en de Duitse deelstaten Thüringen en Saksen van rood naar donkerrood. Slovenië, Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland en Litouwen blijven op het hoogste niveau. Ook in landen als Polen, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk, Zweden en Ierland gaan de niveaus omhoog.

In Italië, Frankrijk en Portugal is de situatie vooralsnog het gunstigst.