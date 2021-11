Het kabinet moet in de komende maanden bij het nemen van coronamaatregelen niet meer kijken naar ziekenhuis- en ic-opnames, maar naar besmettingen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), in gesprek met NU.nl.

"We hebben nu negenduizend dagelijkse besmettingen en een instroom van tweehonderd in de ziekenhuizen. Dat is veel te hoog", aldus Kuipers, die constateert dat Nederland nu in de zesde golf zit.

Kuipers ziet dat het inmiddels "een repeterend verhaal" is en dus gaat een zevende golf er volgens hem ook komen. Dan moet je volgens hem "eerder ingrijpen" dan nu bij de zesde golf gebeurt, zegt hij.

Tijdens een nieuwe golf is vierduizend positieve tests per dag het moment om maatregelen te nemen, zegt de bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. "Maar wel met de kanttekening dat dat afhangt van bijvoorbeeld in welke leeftijdsgroep de besmettingen plaatsvinden. Als dat voor een heel groot deel in de basisschoolleeftijd gebeurt, dan is er niet zoveel aan de hand, als het daar dan maar bij blijft."

Een belangrijke factor voor het standpunt dat nu niet kan worden gewacht met ingrijpen tot de ziekenhuizen volstromen met coronapatiënten is de druk op de zorg. Personeel is volgens Kuipers bezig aan een "marathon van twintig maanden" en er is een "hypotheek" op reguliere zorg genomen door die uit te stellen. "We kunnen de druk niet weer zo hoog laten oplopen."

Waarom het kabinet vooral naar ziekenhuisopnames in plaats van besmettingen kijkt Aan het begin van de coronacrisis was kijken naar het aantal besmettingen voor het kabinet een goede manier om in te schatten hoeveel coronapatiënten er twee weken later in het ziekenhuis zouden liggen.

Nu er veel mensen zijn gevaccineerd kijkt het kabinet minder naar besmettingscijfers en meer naar de druk in de zorg.

Dat doet het kabinet omdat het vaccin voor een groot deel beschermt tegen ziekenhuisopname: veel mensen die zonder prik met corona in het ziekenhuis zouden zijn gekomen, komen dat nu niet als ze gevaccineerd zijn.

'Ook met extra ic-bedden loop je ergens vast'

Wel erkent Kuipers dat het "contra-intuïtief" voelt om op besmettingen te sturen in plaats van op ziekenhuisopnames. "Als er in de ziekenhuizen nog niks gebeurt, is er voor het algemeen publiek nog niet zoveel aan de hand, maar als we voor iedere Nederlander toegang willen houden tot de zorg, dan moet je in elk geval deze winter nog sturen op lage aantallen. En dat betekent dus vroeg ingrijpen, terwijl er in het ziekenhuis nog niks aan de hand is."

Ook als Nederland extra bedden op de intensive care had gehad dan had dat volgens Kuipers niet zoveel uit gemaakt. "Dan had je een paar dagen of een week langer kunnen wachten met het nemen van maatregelen, maar op een gegeven moment loop je ergens vast."

Hij kijkt daarbij ook naar landen als Duitsland en Frankrijk die relatief meer ic-bedden hebben dan Nederland, maar waar dezelfde soort maatregelen nodig waren. "Als je een pandemie krijgt met zo'n besmettelijk virus, dat in eerste instantie nog niemand heeft gehad, dan kun je capaciteit hebben wat je wil, maar je loopt ergens tegen een grens aan."

Corona wordt zoals andere luchtwegvirussen

De LNAZ-voorzitter hamert daarom nog maar eens op het belang van vaccineren of het spreiden over de tijd van het aantal mensen dat corona krijgt en de ziekte nog niet heeft doorgemaakt. Volgens schattingen van het RIVM zijn zo'n 1,8 miljoen mensen nog niet beschermd tegen het coronavirus.

"Als iedereen met het virus in contact is geweest of is gevaccineerd, kun je corona vergelijken met influenza of andere luchtwegvirussen", legt Kuipers uit. "In de winter worden mensen er dan snotterig van en een deel kruipt onder de wol. Een klein deel wordt zo ziek dat ze ziekenhuiszorg nodig hebben, maar dat zijn dan lagere aantallen dan nu."

Of die situatie zich volgende winter al voordoet durft Kuipers niet te voorspellen. "Dat kan, maar dat weten we nog niet", zegt hij.