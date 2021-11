Vanwege kritiek van de Tweede Kamer is er toch geen coronatoegangsbewijs nodig voor amateursporten in de buitenlucht. Het kabinet wilde de pas verplicht stellen op alle amateursportlocaties, voor zowel toeschouwers als sporters, maar de Kamer ging woensdagavond alleen akkoord met het uitbreiden van de coronapas voor de binnenlocaties.

Het kabinet wilde eigenlijk ook voor de buitensport vasthouden aan de coronapas omdat dit zou zorgen voor meer duidelijk. Een onderscheid tussen binnen- en buitenlocaties "wordt een puinhoop" zei demissionair premier Mark Rutte.

Maar een ruime meerderheid in de Kamer zag niets in de maatregel voor de buitensporters. Ook wilden de partijen dat toeschouwers alleen binnen in het bezit moesten zijn van een bewijs.

Rutte was bereid om aan de wens van de Kamer tegemoet te komen. Wel adviseert het kabinet het publiek om 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast moeten mensen, als ze een sportcomplex binnengaan, hun coronabewijs laten zien. Ook als ze gebruikmaken van de wc of de kleedkamer.

Burgemeesters gaven al aan dat handhaving complex is

De KNVB en NOC*NSF lieten dinsdagavond al weten niets te zien in de coronapas voor sportlocaties. Het Veiligheidsberaad gaf woensdagochtend aan dat het handhaven van de coronapas op buitenlocaties "complex" is.

De Kamer is het hier mee eens. "De handhaving is lastig, je legt de verantwoordelijkheid bij vrijwilligers en het is in de buitenlucht. Schrap deze maatregel, want we (De Kamer, red.) zijn het er collectief over eens", zei Attje Kuiken (PvdA) tegen Rutte.

Joba van den Berg (CDA) benadrukte dat sporten juist goed is voor de gezondheid en "mensen verbindt". D66-Kamerlid Jan Paternotte en VVD-Kamerlid Aukje de Vries hadden vooral vraagtekens bij de handhaving. De Kamerleden wezen er ook op dat het OMT niet specifiek adviseert om de coronapas ook bij de buitensport te gebruiken.

Andere oppositiepartijen zoals SP, DENK, SGP, JA21 en PVV zijn sowieso tegen het gebruik van de coronapas en dus ook tegen de uitbreiding ervan.

Toch kan bredere invoering, in bijvoorbeeld musea, wel rekenen op de steun van een Kamermeerderheid. Ook de ChristenUnie, die in september tegen de invoering van de coronapas stemde, erkent dat de partij, "nu de zorg piept en kraakt", voor een nieuwe afweging staat.

Kamer heeft veel vragen over effectiviteit van coronapas

Verschillende partijen zetten daarnaast wel vraagtekens bij de effectiviteit van de coronapas. "Wij vinden dat je je op dit moment niet blind moet staren op die inzet van toegangsbewijzen, zei Jasper Hijink (SP). Volgens het Kamerlid is gebleken dat de pas niet heeft gewerkt om het aantal besmettingen te beheersen en ook niet heeft geleid tot substantieel meer vaccinaties.

GroenLinks vreest dat het uitbreiden van het gebruik van de coronatoegangsbewijzen "onzorgvuldig" gebeurt, omdat er geen experimenten of testen zijn gedaan. Kamerlid Lisa Westerveld wil dat het kabinet onderzoek gaat doen naar de effectiviteit van de coronapas om het virus in te dammen.

"Hoe wordt het effect van de coronapas gemeten? Wetenschappelijk gezien is dat dun. Dat is gewoon een feit. Dat moet en kan ook echt anders", zei Kuiken (PvdA). Ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie wil meer weten over de effectiviteit van de pas.

Het kabinet bereidt momenteel uit voorzorgsmaatregel alvast wetswijzigingen voor die het, als de situatie nog verder uit de hand loopt, mogelijk moeten gaan maken dat werkgevers in bepaalde sectoren hun medewerkers om een coronatoegangsbewijs kunnen vragen. Ook wordt gekeken naar het regionaal invoeren van de pas in de niet-essentiële winkels.

Het is nog maar de vraag of de Kamer, die in september al kritisch was op het invoeren van de pas en woensdagavond opnieuw veel vragen had, zal instemmen met de wetsvoorstellen.