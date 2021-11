De GGD's gaan het coronavaccin van Moderna weer gebruiken. Vorige maand werd om logistieke redenen gestopt met het zetten van de eerste prikken met Moderna, maar nu blijken de vaccins weer nodig te zijn voor de boosterprikken. Het vaccin van AstraZeneca wordt sinds 1 november definitief niet meer gezet in de prikstraten.

Het besluit om met Moderna te stoppen was tijdelijk; het vaccin kon weer worden ingezet wanneer dat nodig was. De Moderna-vaccins werden even niet gebruikt omdat het rustiger was in de prikstraten, waardoor het praktisch gezien handiger was om in te zetten op het vaccin van Pfizer/BioNTech. Ook zou door het besluit verspilling worden voorkomen.

"De coronacijfers nemen nu weer toe, dus het is weer nodig", aldus een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. Daarom is deze week besloten om bepaalde groepen een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin te geven. Dat gebeurt niet alleen met het vaccin van Pfizer, maar ook dat van Moderna wordt daarvoor ingezet.

Het vaccin van Pfizer verdween tot nu toe het vaakst in een bovenarm: bijna 18,5 miljoen keer. Het AstraZeneca-vaccin is bijna 2,8 miljoen keer toegediend, gevolgd door het Moderna-vaccin met ruim 1,9 miljoen keer. Het Janssen-vaccin is het minst gezet in Nederland: 'slechts' 840.000 keer.

Geen nieuwe leveringen van AstraZeneca-vaccin

Sinds 1 november is het niet meer mogelijk om in de GGD-teststraten het vaccin van AstraZeneca te krijgen. GGD GHOR maakte vorige maand al bekend dat in de prikstraten alleen nog maar tweede prikken met het vaccin worden gezet, en sinds deze week is het helemaal niet meer mogelijk om AstraZeneca te krijgen.

Reden daarvoor is het advies van de Gezondheidsraad waaruit blijkt dat AstraZeneca gecombineerd kan worden met het vaccin van Pfizer of Moderna. Dat zou ten minste een even goed effect hebben. Daarnaast is er niet veel interesse meer in het vaccin; de afgelopen weken zouden nog maar enkele mensen het AstraZeneca-vaccin hebben gehaald. Daarom adviseerde het RIVM te stoppen met het gebruiken van AstraZeneca.

De flacons die de GGD tot dusver nog in bezit had, waren na 31 oktober niet meer houdbaar. Er zijn nu dus geen AstraZeneca-vaccins meer op voorraad. Die komen er ook niet meer: Nederland had al na het advies van de Gezondheidsraad besloten geen nieuwe leveringen meer te ontvangen.