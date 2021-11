De nieuwe coronamaatregelen gaan zaterdag 6 november in. Vervolgens kijkt het demissionaire kabinet op 12 november - het zogenoemde weegmoment - of meer maatregelen nodig zijn. Maar binnen die zes dagen zal het effect van de laatste maatregelen nog niet zichtbaar zijn in de coronacijfers, geeft het ministerie van Volksgezondheid (VWS) toe. Waarom gaat het kabinet dan toch zo snel evalueren?

Kort samengevat: de maatregelen van nu moet je zien als deel één, namelijk laaghangend fruit. Ze staan eigenlijk los van deel twee: eventuele zware maatregelen, waar het kabinet volgende week pas over wil beslissen.

Wat betreft die zwaardere maatregelen denkt het kabinet op dit moment vooral aan de wettelijke mogelijkheid voor werkgevers om aan werknemers een coronabewijs te vragen en het uitbreiden van die bewijzen naar niet-essentiële economische sectoren, zei demissionair premier Mark Rutte woensdag tegen de Tweede Kamer.

Dinsdag zijn al een deel van de mogelijke maatregelen genomen vanwege de snel stijgende besmettingen. Zo moet een trendbreuk worden geforceerd, zegt de VWS-woordvoerder.

Het ministerie is zich ervan bewust dat het effect van die maatregelen volgende week vrijdag nog niet gemeten kan worden, zoals RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag al aan NU.nl liet weten. Het zal weken duren voordat een eventuele stabilisatie van de coronacijfers zichtbaar wordt. Een eventuele daling duurt zelfs nóg langer.

Op 12 november zal het kabinet vooral kijken hoe het met de ziekenhuisopnames gaat. De voorspelling van het OMT is volgens het ministerie "groter dan we gewend zijn", maar het is nog niet zeker of er inderdaad veel nieuwe opnames bij zullen komen. Wel weten we dat de mensen die tussen 6 en 12 november in het ziekenhuis zullen belanden nu al besmet zijn, mogelijk nog zonder het zelf te weten. Voor hen komen de nieuwe maatregelen onherroepelijk te laat.

Als er inderdaad veel meer ziekenhuisopnames bij komen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Ook als het aantal ziekenhuisopnames meevalt, maar bijvoorbeeld uit gedragsonderzoek blijkt dat Nederlanders zich niet genoeg aan de nieuwe maatregelen houden, zegt de VWS-woordvoerder.

Het kabinet hoopt namelijk dat mensen na de persconferentie van dinsdag snappen dat het coronavirus nog steeds rondgaat en mensen (ernstig) ziek maakt. De uitbreiding van de mondkapjesplicht en de coronapas, maar ook de adviezen om 1,5 meter afstand te houden en regelmatig de handen te wassen, moeten mensen daaraan helpen herinneren. Eigenlijk geeft het kabinet Nederlanders dus de kans om de komende week aan hun gedrag te werken, terwijl het de ziekenhuiscijfers nog even afwacht voordat het een besluit neemt over zwaardere maatregelen.

Om ons gedrag te meten kijkt het kabinet samen met het RIVM en het OMT naar onder meer data die iets zeggen over ons reisgedrag op de weg en in het openbaar vervoer. Ook rioolwateronderzoek is volgens het kabinet een goede en vroege aanwijzing waar (en in welke mate) het virus in Nederland rondgaat. Als mensen besmet zijn met het coronavirus, is dat namelijk terug te zien in hun ontlasting.

Ons reisgedrag laat zien of de aanscherpingen van het thuiswerk- en spitsreisadvies aanslaan en zegt dus iets over de naleving van de nieuwe maatregelen.

Het OMT heeft het kabinet geadviseerd om alvast "de noodzakelijke voorbereidingen te treffen" voor eventuele extra (en zwaardere) maatregelen. Volgens de experts kan het kabinet denken aan bijvoorbeeld het herinvoeren van de 1,5, meter als plicht in plaats van advies, het opnieuw verplichten van zitplekken in de horeca, het sluiten van niet-essentiële sectoren en het inperken van de openingstijden van winkels.

Een andere optie is het zogeheten 2G-beleid, waarbij alleen gevaccineerden en mensen die corona hebben gehad een coronapas met QR-code krijgen. Al zegt het kabinet te hopen dat dit niet nodig is en dat de ziekenhuiscijfers en gedragsonderzoek komende week aantonen dat het 'coronabeeld' niet zo uit de hand loopt als nu wordt gevreesd. "Ik zou het een enorm verlies vinden", zei Rutte dinsdag.