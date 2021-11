Het herstelbewijs waarmee mensen kunnen aantonen dat ze het coronavirus hebben gehad, is binnenkort niet meer een half jaar, maar een jaar geldig. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten op advies van het OMT, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een Kamerbrief.

Om precies te zijn wordt de geldigheid van een uitgegeven herstelbewijs verlengd van 180 naar 365 dagen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen die besmet zijn geweest langer immuun blijven dan eerder werd gedacht.

Het herstelbewijs is straks te gebruiken als coronatoegangsbewijs en toe te voegen aan de CoronaCheck-app. Een herstelbewijs kan alleen verkregen worden als iemand positief is getest bij de GGD. De test moet minstens elf dagen oud zijn.

Naar verwachting is het verlengde herstelbewijs over een paar weken te gebruiken, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten. Juridisch en technisch moeten er nog wat zaken geregeld worden en de Tweede Kamer moet het plan ook nog goedkeuren.

Daarna zullen mensen die al een herstelbewijs hebben, in de app zien dat deze verlengd is. Het bewijs gaat ook met terugwerkende kracht gelden. Dat betekent dat mensen die bijvoorbeeld in februari positief testten straks weer een herstelbewijs kunnen aanvragen.

Bloedtest niet geldig als herstelbewijs

Voor mensen die een herstelbewijs hebben dat in een ander Europees land dan Nederland is afgeven, zijn er wel gevolgen. In de meeste EU-landen blijft het namelijk zo dat het herstelbewijs na 180 dagen verloopt.

Na die tijd kan een bezoeker uit de EU het herstelbewijs niet meer in Nederland gebruiken voor een coronatoegangsbewijs. Wel zegt De Jonge zich er in de EU "hard voor te maken" dat het herstelbewijs ook in andere lidstaten wordt verlengd naar een jaar.

Verder heeft het kabinet op advies van het OMT besloten dat het met een serologische test onmogelijk blijft om een coronatoegangsbewijs te krijgen. Deze test laat antistoffen in het bloed zien, wat aantoont dat iemand besmet is geweest met het coronavirus.

Maar volgens het OMT is aan de hand van de test niet vast te stellen wanneer iemand besmet is geraakt. Daardoor is er ook geen termijn aan het coronatoegangsbewijs te koppelen. Daarnaast zijn niet alle antistoffentests even betrouwbaar, schrijft het OMT.

Bovendien is internationaal niet afgesproken hoeveel antistoffen iemand moet hebben om voldoende beschermd te zijn tegen het virus.