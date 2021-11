Het Sint Jans Gasthuis (SJG) in Weert heeft de opnamestop voor coronapatiënten, die afgelopen maandag inging, weer opgeheven. Dat is mogelijk omdat het ziekenhuis afspraken heeft gemaakt met een naburig verzorgingshuis over de opvang van coronapatiënten, laat een woordvoerder van SJG woensdag weten. Ook zijn er afspraken gemaakt met ziekenhuizen in de regio om overplaatsen makkelijker te maken.

Maandag voerde SJG de opnamestop in vanwege "een te grote toestroom van coronapatiënten". Ook konden mensen met coronaverschijnselen niet meer terecht bij de spoedeisende hulp, omdat opname niet gegarandeerd kon worden. Sinds maandagavond werden coronapatiënten per ambulance gebracht naar andere ziekenhuizen, die wel plek hadden.

Het ziekenhuis heeft wat meer lucht omdat in verzorgingshuis Land van Horne in Weert ruimte is voor patiënten die zuurstof nodig hebben. Dat verzorgingshuis heeft ook tijdens de eerste en tweede golf patiënten opgevangen.

In het Limburgse ziekenhuis liggen momenteel op de verpleegafdeling elf coronapatiënten en vier mensen met klachten die nog op de uitslag wachten. Verder worden er nog vier patiënten verzorgd op de ic. "Deze aantallen liggen nog steeds boven wat ons ziekenhuis volgens de landelijke afspraken beschikbaar moet stellen", aldus het ziekenhuis.

Landelijk stromen de ziekenhuizen weer vol, kabinet grijpt in

Afgelopen weekend trokken acht ic-afdelingshoofden van acht universitaire ziekenhuizen al aan de bel over de precaire situatie waarin de zorg zich bevindt. Zij pleitten voor maatregelen vanuit de politiek om de besmettingscijfers terug te dringen. Eerder waarschuwden ook al diverse ziekenhuisdirecteuren en zorgexperts voor de oplopende druk in de zorg.

Afgelopen dinsdag kondigde het demissionaire kabinet extra maatregelen aan. Demissionair premier Mark Rutte adviseerde opnieuw om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Ook wordt de coronapas op meer plekken noodzakelijk, zoals in sportscholen en musea. Daarnaast neemt het kabinet op 12 november mogelijk nog meer coronamaatregelen, als de situatie de komende tien dagen blijft verslechteren.