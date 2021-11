Amerikaanse kinderen in de leeftijd van 5 tot twaalf jaar kunnen het coronavaccin van Pfizer/BioNTech krijgen, oordeelt gezondheidsdienst CDC in navolging van medicijntoezichthouder FDA dinsdag. De inenting van deze leeftijdsgroep kan naar verwachting deze week beginnen, zoals de Amerikaanse regering eerder had aangekondigd.

Ongeveer 28 miljoen Amerikaanse kinderen komen in aanmerking. De dosis is een derde van de hoeveelheid die 12-plussers krijgen. Ze kunnen na drie weken een tweede prik krijgen.

De FDA bevestigde vorige week al de conclusie van farmaceuten Pfizer en BioNTech dat ook het immuunsysteem van jongere kinderen gunstig reageert op hun coronavaccin. Maar voordat de Amerikaanse regering mag beginnen met het vaccineren, moet ook het CDC een positief oordeel geven.

Vaccinatie voorkomt COVID-19 bij negen van de tien kinderen en veel ouders kunnen volgens de medicijnwaakhond niet wachten om hun kinderen te laten inenten. In een dinsdag uitgegeven verklaring noemde president Joe Biden de aanstaande vaccinatie van jonge kinderen een "keerpunt in de pandemie".

Vaccineren van kinderen voorkomt volgens CDC zo'n 600.000 infecties

Het immuniseren van de kinderen zal naar verwachting tussen november 2021 en maart 2022 ongeveer 600.000 nieuwe besmettingen onder kinderen voorkomen. En toenemende immuniteit kan de kans verkleinen dat jonge kinderen het virus overdragen aan kwetsbare volwassenen in hun familie en omgeving, aldus het CDC.

Het besluit van het CDC komt op het moment dat het Amerikaanse dagelijkse leven zich naar binnen verplaatst vanwege het koudere weer. Ook staat de maand december voor de deur, waarin Amerikanen traditioneel veel reizen om de feestdagen met vrienden en familieleden te kunnen doorbrengen.

Tot nu toe hebben slechts een handjevol landen, waaronder China, Cuba en de Verenigde Arabische Emiraten vaccinatie voor kinderen onder de twaalf jaar toegelaten.