Het Outbreak Management Team (OMT) ziet nog niets in het verplicht stellen van het coronatoegangsbewijs (CTB) voor personeel én bezoekers in de zorg. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge kondigde dinsdag aan dat er wetswijzigingen in voorbereiding zijn om zorginstellingen de bevoegdheid te geven om onder voorwaarden aan personeel en bezoekers te vragen om een CTB, mochten extra coronamaatregelen nodig zijn.

Het OMT heeft de regering in een advies laten weten dat het niet duidelijk is of de inzet van een CTB voor zorgmedewerkers meerwaarde heeft voor de gezondheid van kwetsbare patiënten. "Besmetting van zorgmedewerker naar patiënt kan worden voorkomen door het dragen van een mond-neusmasker en/of het houden van 1,5 meter afstand. Bij goede naleving van de basismaatregelen en andere preventieve maatregelen lijkt de meerwaarde van het CTB bij het voorkómen van infecties klein."

Voor de gezondheid van kwetsbare patiënten is naast het voorkómen van infecties ook de continuïteit van zorg van groot belang, stelt het adviesorgaan. Het verplichten van het CTB en het dagelijks testen zou bij ongevaccineerde medewerkers tot demotivatie en mogelijk zelfs vertrek uit de zorg kunnen leiden, terwijl er al personeelskrapte is.

Onduidelijk hoeveel besmettingen voorkomen kunnen worden

Als het coronatoegangsbewijs verplicht wordt voor bezoekers van zorginstellingen, moeten niet-gevaccineerde bezoekers een negatieve test overleggen. Het is volgens het OMT niet bekend hoeveel infecties bij kwetsbare patiënten hierdoor voorkomen worden. Wel wijzen de deskundigen op het grote belang van het contact met hun naasten, vooral in de langdurige zorg. Het weigeren van bezoekers of begeleiders zonder CTB kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor kwetsbare patiënten negatief beïnvloeden, schrijven zij.

"Daarom adviseert het OMT om in de zorg geen CTB in te voeren, maar in te zetten op aanscherping en betere naleving van de basismaatregelen en gebruik van mondneusmaskers door alle gevaccineerde en ongevaccineerde medewerkers en bezoekers", schrijven de experts.

Op 12 november wil het kabinet besluiten hoe het verder gaat. De wetswijziging die wordt voorbereid, moet eerst ook nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. De Kamer was tot dusver niet enthousiast over het idee om het coronatoegangsbewijs op de werkvloer in te voeren.