Ziekenhuis VieCuri, met locaties in de Limburgse steden Venlo en Venray, heeft per direct een opnamestop afgekondigd. Als reden noemt het ziekenhuis de "buitengewoon grote aantallen patiënten" op verschillende afdelingen. Maandag maakte het St. Jans Gasthuis (SJG) in Weert al bekend dat het geen coronapatiënten meer kon opnemen.

Volgens VieCuri is het ziekenhuis overvol. "We moesten overgaan tot een opnamestop. Een niet alledaagse maatregel waarover de omliggende ziekenhuizen en ambulancezorg zijn geïnformeerd", aldus de ziekenhuisorganisatie. Volgens een woordvoerder liggen er 2 coronapatiënten op de intensive care (ic) en 26 op de verpleegafdeling.

Patiënten kunnen nog wel terecht op de spoedeisende hulp. "De eerste opvang voor acute zorg is gewaarborgd. Of ze daarna kunnen worden opgenomen, dat is de vraag."

Vorige week maakte het ziekenhuis al bekend dat de reguliere, planbare zorg verder wordt afgeschaald. "Nu is het helaas noodzakelijk nog meer af te schalen en worden twee van de acht operatiekamers vijf dagen gesloten."

'Patiëntenzorg in Noord-Limburg staat onder druk'

Het SJG in Weert maakte maandag al bekend dat bij ziekenhuizen in de regio ook de patiëntenzorg onder druk staat. In Noord-Limburg zouden overplaatsingen amper tot niet mogelijk zijn. Het ziekenhuis moest in de afgelopen week veel operaties - waarbij patiënten dagenlang in het ziekenhuis worden opgenomen - afzeggen.

Afgelopen weekend trokken acht ic-afdelingshoofden van acht universitaire ziekenhuizen al aan de bel over de precaire situatie waarin de zorg zich bevindt. Eerder waarschuwden ook al diverse ziekenhuisbazen en zorgexperts voor de oplopende druk op de zorg.

Het demissionaire kabinet heeft dinsdagavond tal van nieuwe maatregelen aangekondigd die op den duur de druk op de zorg moeten verlichten. Als op 12 november de coronacijfers niet voldoende zijn verbeterd, dan volgen mogelijk meer maatregelen.