Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven dinsdag weer een persconferentie over de coronamaatregelen. In dit artikel beantwoorden we vragen die jullie via ons reactieplatform NUjij instuurden.

Waar vinden momenteel de meeste besmettingen plaats?

Voor zover bekend vinden de meeste besmettingen plaats bij Nederlanders thuis. Mensen besmetten hun huisgenoten of raken besmet als zij bij iemand op bezoek gaan. Ook bij feesten, op kantoor, op school en in verpleeghuizen raken steeds meer personen besmet met het coronavirus.

Mogen wij, ondanks zoveel besmettingen in thuissituaties, nog steeds met een huiskamer vol visite onze feestjes vieren?

Rutte en De Jonge hebben geen regels opgelegd voor thuisbezoek en feestjes, zoals in verleden het geval was.

Wel heeft Rutte gewaarschuwd dat Nederlanders zich "voorzichtiger" moeten gedragen, omdat op 12 november mogelijk nog meer coronamaatregelen volgen als de coronacijfers niet verbeteren. Dus ja, thuis een feestje organiseren met veel aanwezigen mág, maar of het verstandig is, is een tweede.

Hoe zien jullie bij NU.nl je rol bij de persconferentie? Stellen jullie vooral verduidelijkende vragen of proberen jullie ook kritisch te zijn op het beleid?Politiek verslaggever Edo van der Groot: "Beide. Het ligt er natuurlijk aan welke maatregelen er zijn aangekondigd. Veel is al bekend, dus daar kun je al over nadenken."

"Een verduidelijkende vraag kan natuurlijk ook kritisch zijn. Maar we proberen ook een beetje het grotere plaatje in de gaten te houden. Wat is het perspectief voor de komende maanden?"

"Details kun je vaak ook achteraf via het ministerie achterhalen. De paar vragen die je namelijk op de persconferentie kunt stellen, moet je goed besteden."

Geldt een herstelbewijs nog steeds als toegangsbewijs voor uitstapjes of evenementen?

Ja, een coronatoegangsbewijs kan bestaan uit een vaccinatiebewijs, bewijs van negatieve test of een bewijs dat je in de afgelopen zes maanden positief bent getest op het coronavirus (en daarvan genezen). Die positieve coronatest mag niet in de afgelopen elf dagen zijn afgenomen.

Wordt er nog ingezet op de ontwikkeling van betere vaccins? Of gaat men nu vol voor Pfizer en Moderna?

Wereldwijd worden nog steeds nieuwe coronavaccins ontwikkeld. Zo stopte de Duitse farmaceut CureVac in oktober nog met een van de eigen coronavaccins zodat het bedrijf zich kon richten op andere, veelbelovendere opties.

Nederland richt zich momenteel wél vooral op Pfizer en in mindere mate op Moderna. Dat komt doordat wij momenteel de beschikking hebben over grote aantallen van die vaccins. Daarom stopten de GGD's per 1 november bijvoorbeeld al met het AstraZeneca-vaccin.

Waarom wordt het per wet niet mogelijk om coronapassen in te stellen voor de kerk?

In Nederland staat de vrijheid van godsdienst hoog in het vaandel: iedereen heeft in ons land het recht zijn of haar godsdienst of levensovertuiging te belijden. De rechten van kerken zijn - volgens experts - beter geregeld dan andere rechten.

Toch kunnen kerken al om QR-codes vragen, als ze dat zelf willen. Dat gebeurt alleen niet op grote schaal, omdat de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) van mening zijn dat het coronatoegangsbewijs "niet past bij kerkelijke bijeenkomsten en het karakter van de kerk".

Waarom wordt alles bij elke persconferentie van tevoren bekendgemaakt? En wie 'lekt' die informatie?

Dat informatie gelekt wordt, is geen grote verrassing. Bij een crisis zoals deze moeten maatregelen worden besproken met veel personen en er is maar één iemand nodig die de media benadert. De media houden hun bronnen geheim, dus het zal niet duidelijk worden wie de informatie lekte.

Over het waarom: het is niet de bedoeling dat er informatie wordt gelekt. Sterker nog, het schopt tegen het zere been van de Tweede Kamer. Mede daarom willen Kamervoorzitter Vera Bergkamp en PVV-leider Geert Wilders uitleg hebben van Rutte over hoe het kan dat de media eerder afweet van coronamaatregelen dan de Kamer. Wilders noemt het "schandalig" dat de Kamer "zo ongeveer als laatste wordt geïnformeerd".

Wat zijn de leeftijden van mensen die nu in het ziekenhuis en op de ic belanden?

Uit cijfers van het coronadashboard blijkt dat vooral zestigplussers op de intensivecareafdelingen belanden. Ook zestigminners worden op ic's opgenomen, maar dat komt minder vaak voor.

Als gekeken wordt naar ziekenhuisopnames, springen vooral de tachtigplussers eruit. In alle leeftijdsgroepen vanaf de dertigplussers worden elke week tientallen personen opgenomen in het ziekenhuis.

Worden we uitgenodigd voor de boosterprik? Door wie? En komt het zorgpersoneel ook in aanmerking voor een boosterprik?

Het is nog niet duidelijk hoe wij straks worden uitgenodigd voor een boostershot. Minister De Jonge meldde dinsdagavond alleen dat de boosterprik beschikbaar wordt gesteld voor alle andere leeftijdsgroepen, als zestigplussers en zorgmedewerkers aan de beurt zijn geweest.

Vermoedelijk wordt het proces niet aangepast en zullen huisartsen en GGD's weer uitnodigingen versturen. In tegenstelling tot de mensen die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd, kun je voor je boosterprik niet zonder afspraak binnenlopen bij de GGD.

Het zorgpersoneel krijgt vanaf december al een uitnodiging op de mat. De Gezondheidsraad adviseerde bij de boostershotronde al het zorgpersoneel mee te nemen, omdat zij op locaties werken waar een besmetting kan leiden tot ernstig ziekteverloop.

Waarom wordt er voor de boosterprik gekozen in plaats van het grootschalig doneren van vaccins aan armere landen? Hebben wij niet meer aan het op peil brengen van de vaccinatiegraad in die landen?

Ja, Nederland is erbij gebaat dat de vaccinatiegraad op plekken zoals Afrika - waar de vaccinatiecampagne nog in de kinderschoenen staat - snel verbetert. Dat voorkomt dat er in die landen mutaties ontstaan waar wij Nederlanders ook last van zouden kunnen krijgen.

Mede daarom besloot het kabinet deze week versneld vaccins te doneren aan het COVAX-programma van de WHO, waarmee vaccins wereldwijd eerlijker worden verspreid.

De eigen bevolking moet echter ook beschermd worden. De Gezondheidsraad oordeelde dat er veel gezondheidswinst te behalen valt als zestigplussers binnenkort een extra coronaprik krijgen. Andere groepen kunnen volgens de raad nog wachten, omdat er geen medische reden zou zijn om hen al een boostershot te geven. Daarom kiest het kabinet er nu voor om enkel de ouderen en zorgmedewerkers alvast uit te nodigen.

Hoe wil de regering de veilige bubbel op de werkplek waarborgen?

De Jonge wil in bepaalde sectoren werknemers verplichten om een QR-code te laten zien. Momenteel mogen werkgevers alleen vragen of een werknemer gevaccineerd is, maar die laatste is niet verplicht om op die vraag te antwoorden. Om een coronapas te vragen, mag momenteel ook nog niet.

De minister onderzoekt echter al langer of hij het via een wetswijziging mogelijk kan maken om de coronapas voor werknemers in bepaalde sectoren te verplichten. Maar zover is het nu dus nog niet.

Worden de sportscholen en zwembaden gecompenseerd voor hun verminderde inkomsten?

Het is nog niet duidelijk of er financiële compensatie komt voor sportscholen en zwembaden nu de coronapas daar ook een verplichting wordt. Het is ook niet zo dat de instanties moeten sluiten, alleen dat aan de bezoekers een extra eis wordt gesteld.

Mensen uit het buitenland, bijvoorbeeld internationale studenten, zullen elke keer moeten testen voor toegang. Wordt daar nog iets voor geregeld?

Zij kunnen met een omweg alsnog een QR-code aanvragen. Zij kunnen daarvoor alleen in Utrecht terecht en moeten een identiteitsbewijs, een BSN-nummer en een vaccinatiebewijs uit het land waar de prik is gezet meenemen.

Wat gaat de overheid doen om de mensen die nog geen prik hebben gehad over de streep proberen te trekken?

Premier Rutte vindt dat het niet aan de overheid is om mensen te overtuigen om alsnog een vaccin te nemen. De Jonge stelt dat de helft van de 13 procent van de Nederlandse volwassenen die nog niet voor een coronaprik hebben gekozen, uiteindelijk ook niet voor het vaccin zal kiezen.

"De andere helft heeft zorgen, allemaal verschillende. Van die groep moet je uitzoeken wat hun precieze reden is. De hele vaccinatiecampagne is daarop gericht", zei de minister. De Jonge riep alle mensen op die nog geen prik hebben gehaald, er alsnog even over na te denken. "Het is nooit te laat om opnieuw de keuze te maken."