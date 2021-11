De politie heeft dinsdagavond ingegrepen bij een demonstratie bij het ministerie van Justitie in Den Haag. In dat gebouw aan de Turfmarkt ging eerder op de avond de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge van start. De Mobiele Eenheid is aanwezig en er is ook een waterkanon aangerukt.

De groep, die is aangezwollen tot enkele honderden demonstranten, is uit elkaar gedreven en in tweeën gesplitst. De politie werd daarbij bekogeld met zwaar vuurwerk, rookbommen en andere voorwerpen.

Beide groepen zijn samengedreven op de Bezuidenhoutseweg, weg van het ministerie en richting de Koekamp. De politie riep de actievoerders eerder op de avond met een luidspreker op daarnaartoe te gaan, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

De Bezuidenhoutseweg is richting het centrum afgesloten door de politie, die meldt dat zij de demonstranten naar de Koekamp begeleidt. Burgemeester Jan van Zanen heeft die plek aangewezen voor de demonstratie, die niet bij de gemeente was aangemeld.

Eerdere persconferentie verstoord door lawaaiprotest

Het ministerie van Justitie kreeg dinsdagmiddag extra beveiliging, nadat er oproepen op sociale media waren rondgegaan om te demonstreren bij het gebouw. Er zijn onder meer hekken geplaatst en er was vroeg op de avond al veel politie op de been.

Tijdens de vorige persconferentie zorgde een lawaaiprotest van tegenstanders van de coronamaatregelen voor een dreigende sfeer. Tijdens de demonstratie werd ook vuurwerk afgestoken. Het ministerie moest worden afgesloten. Ambtenaren en journalisten konden toen het gebouw enige tijd niet uit.