Alle tachtigplussers kunnen vanaf december een GGD-locatie bezoeken voor een extra coronaprik. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten kunnen die prik dan ook krijgen. Vanaf januari komen ook mensen van tussen de zestig en tachtig jaar in aanmerking voor een extra prik. Als laatst komen alle andere leeftijdsgroepen aan de beurt. Dat meldde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond op een coronapersconferentie.

De leeftijdsgroepen krijgen een zogeheten boostervaccinatie. De oudsten van de groep krijgen als eerst een uitnodiging. Zorgmedewerkers krijgen de extra prik aangeboden, omdat zij op plekken werken waar een besmetting kan leiden tot een ernstig ziekteverloop.

Volgens de Gezondheidsraad zijn er "aanwijzingen" dat bij oudere gevaccineerden de bescherming van reeds toegediende prikken afneemt. Daarbij benadrukken de experts dat de al gegeven vaccins "de bevolking goed beschermen tegen de ernstige ziekte".

Ook alle inwoners die ouder dan achttien jaar zijn en in een zorginstelling met een eigen medische dienst wonen, krijgen een boosterprik aangeboden.

Nederlanders die jonger zijn dan zestig jaar, kunnen een boosterprik halen als alle groepen met prioriteit aan de beurt zijn geweest. Overigens concludeerde de Gezondheidsraad dat er nog geen reden is om anderen een boostershot te geven.

De Jonge roept mensen die nog geen prik hebben gehaald op er nog even over na te denken. "Het is nooit te laat om opnieuw de keuze te maken", aldus de minister.