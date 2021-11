Het woord is aan De Jonge. Hij begint met het benoemen van huisartsen, die in sommige gevallen niet meer vrijuit durven te spreken over vaccinatie. "We zien dat de laatste tijd vaker. Niet iedereen voelt zich meer vrij om te spreken over het coronavirus. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Grote tonen van sommigen zouden er niet toe mogen leiden dat het gesprek niet meer gevoerd mag worden, of ons afhouden van het benoemen van de feiten. Ook als ze ongemakkelijk zijn".



Van de mensen die nu nog besmet zullen raken, zullen duizenden nog zo ziek worden dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Momenteel worden te veel mensen binnen te korte tijd ziek, vervolgt De Jonge. "De verwachting van het RIVM is dat we als we de trend niet weten te keren, we half december dubbel zo veel mensen op de ic hebben liggen als nu. Dan is de piek lager dan voorheen, ongeveer zo hoog als in het dal van de vorige winter. Dat komt door de vaccinatiegraad. Maar we mogen niet rustig achteroverleunen, want de golf is hoger dan we willen. We willen dat de reguliere zorg doorgaat, dus we kunnen niet te veel coronapatiënten in de ziekenhuizen veroorloven".