Het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen COVID-19 is de afgelopen week toegenomen, blijkt uit de cijfers van het RIVM. Er werden ruim 93.000 prikken gezet, terwijl dat er een week eerder nog 86.000 waren. Ruim 44.000 mensen kregen een eerste prik toegediend, het grootste aantal in een maand tijd.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen rondom coronavaccinatie

Het aantal mensen dat vorige week een tweede prik haalde, daalde wel. Iets meer dan 49.000 mensen kregen hun herhaalvaccinatie, het kleinste aantal sinds een maand geleden.

In hoeverre de vaccinatiecijfers te maken hebben met het stijgende aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen, of met de mogelijke uitbreiding van coronatoegangsbewijzen, laat het instituut in het midden.

Het zijn vooral jongeren en jonge volwassenen die er nu voor kiezen zich te laten vaccineren. Zo kregen vorige week ruim tienduizend jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar een eerste inenting. Dat is vrijwel evenveel als een week eerder, maar aanzienlijk meer dan de week daarvoor.

Aantal gezette vaccinaties per week

Al 62.000 derde coronaprikken gezet

Zo'n 62.000 mensen hebben inmiddels een derde prik tegen het coronavirus gekregen, bijna 20.000 meer dan vorige week. Mensen met een ernstige immuunstoornis kunnen sinds kort een extra inenting krijgen, omdat de eerste prikken bij hen misschien niet genoeg bescherming geven. Het RIVM schat dat 200.000 tot 400.000 mensen voor die prik in aanmerking komen.

Nederland begon in januari, als laatste land in de Europese Unie, met het vaccineren tegen COVID-19. Inmiddels hebben iets meer dan dertien miljoen mensen een eerste prik gekregen. Onder hen zijn mensen die het vaccin van Janssen ontvingen, waarmee ze na die ene prik klaar waren.

Bijna elf miljoen mensen hebben ook een tweede vaccinatie gekregen. Van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder is 82,1 procent volledig gevaccineerd. Vorige week was dit 81,7 procent.