Het demissionaire kabinet moet dinsdagavond stevig ingrijpen om ervoor te zorgen dat feestdagen zoals Sinterklaas en Kerst straks normaal gevierd kunnen worden. Anders blijven de coronacijfers en de druk op de zorg erg hoog, legt RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag uit in gesprek met NU.nl.

Een stabilisatie van de coronacijfers laat - na stevig ingrijpen - nog zeker weken op zich wachten en het is onzeker hoe snel daarna de coronacijfers kunnen dalen, vertelt Timen. Dat hangt ook af van het gedrag van Nederlanders, die de maatregelen beter moeten naleven. Anders daalt het effect dat de maatregelen hebben op de coronacijfers.

Het hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM erkent dat de controle op maatregelen ook beter kan en dat de huidige snelle stijging voor de zorg op een "ongelukkig moment" komt. "Het moet allemaal voor de zorg behapbaar blijven. Maar die sector heeft last van toenemend ziekteverzuim én uitstroom van personeel."

Daarom moet het kabinet volgens haar stevig ingrijpen. "Ruimte om de besmettingen nóg verder op te laten lopen, is er niet. We zitten al tegen de bovengrens van de rekenmodellen aan. Als de aantallen verder stijgen, kan de overbelasting in de zorg enorm worden."

Coronaweekcijfers laten opnieuw flinke stijging zien: In week tijd bijna 40 procent meer positieve tests (53.979)

Aantal ziekenhuisopnames steeg van 584 naar 834

Ook meer sterfgevallen (102) gemeld dan één week eerder (78)

R-waarde is 1,20. Oftewel: een groep van 100 personen besmet zo'n 120 anderen en het virus verspreidt zich.

RIVM kan niet met alles rekening houden

Het RIVM kan naar eigen zeggen niet met alle factoren rekening houden. Zo was het effect van de versoepelingen en het verslechterde seizoenseffect ingecalculeerd, maar weten de experts niet in hoeverre Nederlanders zich aan de basismaatregelen blijven houden.

"Maatregelen, controle op de maatregelen en het gedrag van mensen bepalen uiteindelijk hoe hoog de piek wordt", sluit Timen af. "Het is op dit moment onmogelijk om te zeggen hoe erg het wordt."