Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden dinsdag een reeks maatregelen aan om het aantal coronabesmettingen af te remmen. Deze regels moeten nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Hieronder het overzicht.

De coronapas wordt vanaf zaterdag op meer plekken verplicht

Het coronatoegangsbewijs wordt op meer plekken verplicht dan nu het geval is. De coronapas is nu al verplicht in de horeca, casino's, bij bepaalde evenementen en cultuurlocaties als theaters of bioscopen.

Daar komen doorstroomlocaties zoals musea en sportscholen bij. Ook buiten op terrassen van horecagelegenheden moet voortaan een QR-code worden getoond. Ditzelfde geldt voor publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur.

Op enig moment is het ook de bedoeling dat pretparken en dierentuinen om een coronatoegangsbewijs gaan vragen, maar dat zal nog iets langer op zich laten wachten. Ook ligt er een plan om in de nabije toekomst in het hoger onderwijs coronatoegangsbewijzen te gaan vragen.

Mondkapjes worden vanaf zaterdag weer verplicht in winkels

Het wordt weer verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt en andere winkels. De winkels vallen onder publiek toegankelijke binnenruimten waar mondmaskers met ingang van zaterdag verplicht zijn.

Ook in publieke binnenruimten als gemeentehuizen wordt het dragen van kapjes weer verplicht. Daarnaast moeten mensen met een contactberoep, zoals kappers, weer een mondkapje dragen.

Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer blijft verplicht. Ook het dragen van een mondkapje op perrons en stations en in hogescholen, universiteiten en mbo-scholen tijdens het verplaatsen door het gebouw is verplicht.

Het dragen van een mondkapje geldt niet op plekken waar een coronapas verplicht is.

Advies: werk helft van de week thuis, vermijd de spits

Het demissionaire kabinet wil dat Nederlanders weer de helft van hun werkweek gaan thuiswerken. Thuiswerken is in het verleden een zeer efficiënte manier gebleken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor mensen die wel naar hun werk moeten, geldt de oproep drukte te mijden en buiten de spits te reizen.

Het thuiswerkadvies werd ruim een maand geleden nog versoepeld.

De basisregels blijven, inclusief 1,5 meter afstand

Het dringende advies is om weer 1,5 meter afstand te houden waar dat mogelijk is.

Wie coronaklachten heeft, moet zich laten testen, ook wie al gevaccineerd is tegen COVID-19. Bij een positieve test moet je thuisblijven en contact met anderen vermijden.

Handen schudden blijft verboden. Hoest en nies in je elleboog. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimten.

Andere maatregelen worden niet versoepeld

De horeca moet voorlopig nog steeds om middernacht dicht. Evenementen zonder zitplaats mogen voorlopig niet meer dan 75 procent van de bezoekers ontvangen.

Tachtigers krijgen in december boostervaccinatie

In december start de boostervaccinatie voor alle mensen van tachtig jaar die naar een GGD-locatie kunnen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners van boven de achttien jaar die in een zorginstellingen wonen met een eigen medische dienst.

Vanaf januari worden vervolgens mensen van tussen de zestig en tachtig jaar voor een derde keer gevaccineerd. Ook wordt in december gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.

Nadat 80-plussers en mensen tussen de 60 en de 80 jaar een boosterprik hebben gehad, kunnen ook 60-minners een derde vaccinatie krijgen.