De coronacijfers zijn in de afgelopen week opnieuw gestegen, blijkt uit de weekupdate van het RIVM. Zowel het aantal mensen dat positief testte op het virus als het aantal personen dat vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis belandde nam toe.

Vanwege de stijgende coronacijfers houden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond een persconferentie.

Uit de weekupdate van het RIVM blijkt dat er in de voorbije week 53.979 mensen positief testten op het virus, een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van de week ervoor. Gemiddeld testen per 100.000 inwoners er 313 positief op het virus, terwijl dit er in de voorgaande week nog 225 per 100.000 waren.

Door het stijgend aantal coronagevallen hebben de teststraten het ook veel drukker dan voorheen. De GGD's testten vorige week 285.254 mensen, het grootste aantal sinds half juli. Van hen bleek 16,7 procent besmet, het hoogste percentage sinds oktober vorig jaar.

De afgelopen week werden 834 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, van wie 140 op de intensive care. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van de week ervoor, toen 584 coronapatiënten in het ziekenhuis lagen, van wie er 110 op de ic lagen.

Ook werden in de voorbije week meer COVID-19-gerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 102 meldingen, terwijl dit de week ervoor nog 78 waren.

Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,20, net iets meer dan de week ervoor. Dat betekent dat 100 personen 120 anderen zouden besmetten.