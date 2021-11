Het aantal bedden op de intensive care (ic) kan tot 1.350 worden verhoogd, maar dat gaat dan wel ten koste van de reguliere zorg. Dat schrijft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in een opschalingsplan. Het LNAZ heeft het plan geschreven op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid (VWS), dat had verzocht om na te denken over het opschalen van de ic-capaciteit.

Op dit moment tellen de Nederlandse intensivecareafdelingen 925 bedden. Dat zijn er normaal gesproken iets meer, maar door uitval van personeel zijn er niet voldoende bedden beschikbaar.

Het aantal ic-bedden kan in stappen worden verhoogd, maar dat betekent dan wel dat één ic-verpleegkundige verantwoordelijk is voor gemiddeld 2,5 patiënt. Daarnaast is ook hulp van personeel van andere afdelingen in het ziekenhuis nodig. Dat is maar korte tijd vol te houden, schrijft het LNAZ.

"In de afgelopen vier weken was sprake van een viervoudige stijging van de dagelijkse instroom in de ziekenhuizen, een stijging die tot op heden niet tot stilstand is gekomen", schrijft het LNAZ.

Vanwege de forse stijging van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis zouden er eigenlijk structureel 1.150 ic-bedden moeten zijn, maar dat is vanwege een tekort aan personeel niet haalbaar. Die capaciteit is alleen incidenteel te creëren.

Meer dan 1.350 ic-bedden is niet mogelijk

Als er meer dan 1.150 bedden op de intensive care nodig zijn, dan is er geen ruimte meer voor inhaalzorg, schrijft het LNAZ. De ic-capaciteit kan maximaal tot 1.350 worden opgerekt, meer is niet mogelijk.

Op het moment dat het noodzakelijk is dat de ic-capaciteit wordt opgeschaald, moet ook weer gestart worden met het verplaatsen van patiënten naar Duitsland. Als er meer dan 1.150 ic-bedden nodig zijn hamert het LNAZ op het belang van extra maatregelen van het kabinet om de druk op de zorg "acuut" te verlichten.

Tijdens de eerste coronagolf, in het voorjaar van 2020, telde Nederland op de piek 1.900 ic-bedden. De reguliere zorg was toen bijna helemaal afgeschaald en er lagen toen ruim 1.400 coronapatiënten op de ic.

Het RIVM houdt er rekening mee dat in de winter maximaal vijfhonderd coronapatiënten op de intensive care terecht komen. Die voorspelling kent volgens het LNAZ echter "een grote mate van onzekerheid".

Het LNAZ wil niet dat het zover komt en geeft "het voorkomen van verdere overbelasting van het zorgpersoneel de grootste aandacht". Volgens het landelijke zorgnetwerk is er momenteel sprake van een "fragiel evenwicht dat we goed moeten bewaken".

Maandag lagen er 236 coronapatiënten op de ic en waren er in totaal bijna achthonderd ic-bedden bezet. Er moeten altijd bijna tweehonderd bedden vrij zijn om acute ic-hulp te kunnen bieden.