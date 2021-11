De naleving van het coronatoegangsbewijs moet beter. Dat geldt vooral voor sportclubs en een deel van de horeca, concludeerden de 25 burgemeesters en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandagavond in het Veiligheidsberaad. Dat betekent dat burgemeesters extra gaan hameren op het controleren van de coronapas en als dat geen effect heeft, uiteindelijk meer gaan handhaven.

"We hebben met het coronatoegangsbewijs een goede start gemaakt, maar je merkt dat er verslapping is opgetreden", zei Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, na afloop van de vergadering.

Gemeenten beschikken niet over genoeg handhavers, zoals boa's, om overal te controleren of bezoekers wel naar de coronapas wordt gevraagd. Daarom wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd. Dat gebeurt nu ook al, maar er zal nu meer gecontroleerd worden in sectoren waar de naleving van de regels niet al te best blijkt.

Ook wordt aan sportclubs bijvoorbeeld uitleg gegeven over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de regels rondom het coronatoegangsbewijs goed worden nageleefd.

Kabinet stelde al extra geld beschikbaar

In september stelde het demissionaire kabinet al 45 miljoen euro extra beschikbaar om gemeenten extra handhavers te laten inhuren. Volgens Grapperhaus kan dat geld ook nu nog gebruikt worden.

Ook de minister constateerde dat de coronaregels op sommige plekken onvoldoende worden nageleefd, al deelde hij wel een compliment uit aan theaters en bioscopen, "waar je ziet dat de controle bijna 100 procent is".

Grapperhaus noemde het belangrijk om de regels rondom het coronatoegangsbewijs "de komende weken" goed na te leven, "want we willen weg blijven bij echt zware maatregelen".

"Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we het gezamenlijke doel hebben om de zorg niet te overbelasten, kwetsbaren te beschermen en op die manier het virus zo goed mogelijk te bestrijden."

108 De Jonge: 'Willen niet de hele samenleving beperkingen opleggen'

Dinsdagavond persconferentie van kabinet

Tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad werden ook de extra coronamaatregelen besproken die het kabinet gaat nemen. Daarover wilden Bruls en Grapperhaus nog niet veel kwijt.

Dinsdagavond geeft het kabinet weer een persconferentie. Er lekte al uit dat mondkapjes en de coronapas op meer plekken verplicht worden. Ook wil het kabinet dat mensen de helft van de tijd thuiswerken.