Het St. Jans Gasthuis (SJG) in Weert heeft heeft per direct een opnamestop afgekondigd voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Dat komt door "een te grote toestroom van coronapatiënten", laat het Limburgse ziekenhuis maandagavond weten.

Naast de opnamestop kondigt het ziekenhuis ook een zogenoemde presentatiestop af. Dat betekent dat patiënten met coronagerelateerde klachten zich niet langer kunnen melden op de spoedeisende hulp. Ze worden per ambulance naar een ziekenhuis gereden dat wel plek heeft.

"Deze stop geldt totdat het aantal patiënten in Weert weer terug is gebracht naar behapbare proporties, bijvoorbeeld doordat de landelijke spreiding weer is opgestart", aldus het SJG. "Dit geldt ook voor onze spoedeisende hulp."

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis in Weert steeg sinds vorige week fors. Als gevolg daarvan moest het ziekenhuis operaties waarbij patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen afzeggen.

Deze maatregel blijkt echter onvoldoende, aldus het ziekenhuis. Er is sprake van een onevenredige verdeling tussen coronazorg en reguliere patiëntenzorg. "Als deze ontwikkeling zich doorzet, komen wij in een situatie terecht waarbij wij kwalitatief en kwantitatief niet meer de zorg kunnen leveren voor onze patiënten."

Meer ziekenhuizen in de problemen, overplaatsingen zouden amper mogelijk zijn

Het ziekenhuis meldt dat "eenzelfde beeld" ook in meer of mindere mate bij andere ziekenhuizen in de regio wordt waargenomen. Overplaatsingen zouden al weken niet of nauwelijks mogelijk zijn.

Afgelopen weekend trokken acht ic-afdelingshoofden van acht universitaire ziekenhuizen al aan de bel over de precaire situatie waarin de zorg zich bevindt. Zij pleitten voor maatregelen vanuit de politiek om de besmettingscijfers terug te dringen. Eerder waarschuwden ook al diverse ziekenhuisbazen en zorgexperts voor de oplopende druk op de zorg.

Vermoedelijk kondigt het demissionaire kabinet dinsdag aan dat de coronapas op flink meer plekken verplicht wordt, Nederlanders vaker thuis moeten werken en de mondkapjes op meer plekken weer gedragen moeten worden.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moet het kabinet de teugels aanhalen, omdat er steeds meer coronapatiënten in ziekenhuizen belanden. Maandag lagen er er 1.212 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, het grootste aantal sinds juni.