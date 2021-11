Het demissionaire kabinet heeft besloten het gebruik van de coronapas uit te breiden en de mondkapjesplicht op meer locaties in te voeren. Ook wordt het thuiswerkadvies weer aangescherpt. Dat bevestigen ingewijden maandag na berichtgeving van de NOS. De maatregelen worden dinsdagavond op een persconferentie bekendgemaakt.

De NOS meldt dat het coronabewijs vanaf vrijdag ook verplicht is op sportscholen en bij zwembaden. Ook moeten bezoekers van dierentuinen, pretparken en musea dan hun QR-code tonen om toegang te krijgen.

Het demissionaire kabinet wil de coronapas eigenlijk ook verplichten in het hoger onderwijs. Maar deze stap kan pas worden genomen als de Tweede Kamer ermee heeft ingestemd.

Mensen met een contactberoep, zoals kappers, moeten tijdens hun werk weer een mondkapje gaan dragen. Ook in publieke binnenruimten als gemeentehuizen worden mondkapjes weer verplicht.

Het is nog niet duidelijk of de mondkapjesplicht ook terugkomt in winkels. Dat besluit valt morgen. Vooralsnog is het mondmasker alleen verplicht in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en op vliegvelden.

Verder zou het kabinet willen dat Nederlanders weer de helft van hun werkweek thuiswerken. Het thuiswerkadvies werd ruim een maand geleden nog versoepeld.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is het onvermijdelijk dat de teugels worden aangehaald. Dat komt vooral doordat het aantal ziekenhuisopnames nu snel stijgt. Hij vertelt dat het kabinet wil voorkomen dat "mensen die niet beschermd zijn, niet gevaccineerd zijn" in het ziekenhuis belanden.