Het Red Team, een groep deskundigen die het coronabeleid van het kabinet sinds vorig jaar kritisch volgt, heeft zichzelf opgeheven. Dat laten de leden maandag weten via een verklaring op de website.

"De keuzes die nu gemaakt moeten worden, zijn fundamenteel politiek van aard. Waarbij de belangrijkste vraag is: is het in wettelijk en ethisch opzicht verantwoord om dit virus te laten circuleren? In die discussie heeft het Red Team niets te zoeken", aldus de groep.

Het Red Team werd in oktober 2020 opgericht door deskundigen die zich kritisch uitlieten over het coronabeleid van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM. De groep bracht ongevraagd advies uit en kwam met alternatieven en kritische analyses.

Onder anderen Wim Schellekens (oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), epidemioloog Amrish Baidjoe, verpleegkundig specialist Nienke Ipenburg en dataonderzoeker Bert Slagter zaten in het team.

In de afscheidsboodschap roept het Red Team op "snel, krachtig en dus ook kort in te grijpen". Volgens de deskundigen zijn de coronavaccins geen magisch middelen die een einde aan de pandemie zullen maken.

In dezelfde verklaring haalt het Red Team uit naar het demissionaire kabinet, het OMT en het RIVM. "Tegenmacht, de menselijke maat: steeds vaker blijkt dat deze kernwaarden in onze samenleving zoek zijn. De zorg is nu echt stuk. Het kabinet heeft zichzelf vastgedraaid. Gezichtsverlies en beeldvorming lijken voor de buitenstaander een onevenredig groot aandeel te hebben in het beleid."