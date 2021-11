Volgens de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) zijn er bijna vierduizend patiënten die geen behandeling hebben gekregen sinds de uitbraak van de coronapandemie. De Nederlandse Hartstichting trekt aan de bel. Als de toestroom van nieuwe coronapatiënten doorzet, is het onmogelijk de zorg te leveren "waarvan we in ons land vinden dat die noodzakelijk is", aldus de stichting.

Juist de hartchirurgie wordt getroffen door de volle ic's, omdat na elke hartchirurgische operatie zorg nodig is op een intensive care. "Daarmee 'concurreert' de hartchirurgie dus een-op-een met andere ic-behoeftige zorg, zoals de zorg voor coronapatiënten", zegt Jerry Braun, voorzitter van de NVT.

Door de toename van het aantal coronapatiënten op de ic's dreigt opnieuw uitstel van andere zorg. "Ons bereiken de eerste signalen dat behandelingen niet door kunnen gaan", zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting. "Dit gaat ten koste van de gezondheid van hart- en vaatpatiënten."

"Ook levert uitstel, of de angst voor uitstel, onrust op bij hart- en vaatpatiënten en bij hun naasten. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Voor veel hart- en vaatziekten geldt: hoe eerder klachten worden opgespoord en behandeld, hoe beter de kwaliteit van leven."

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

'Toegankelijke zorg is verantwoordelijkheid van de samenleving'

Het aantal coronapatiënten op de ic's neemt sinds oktober weer toe. Er lagen zondag 902 coronapatiënten in het ziekenhuis in Nederland, waarvan 220 op een ic. Het opschalen van de ic-capaciteit vindt zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als acht ic-afdelingshoofden onhaalbaar. De ziekenhuiszorg gaat gebukt onder een personeelstekort.

"Het zorgpersoneel werkt keihard om de zorg voor alle patiënten op peil te houden", zegt Italianer daarover. "Maar als er onvoldoende personeel en capaciteit is, mede vanwege het grote aantal coronabesmettingen, moeten er keuzes worden gemaakt. De Hartstichting vindt dat we als samenleving de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben de reguliere zorg toegankelijk te houden."

De Hartstichting roept mensen op zich te laten vaccineren tegen COVID-19, zodat de zorg voor hart- en vaatpatiënten niet verder in gevaar komt.