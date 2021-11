Suriname heeft in oktober 209 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd, melden Surinaamse media. Dat komt neer op 19 procent van de 1.093 doden die het land als gevolg van de corona-uitbraak heeft te betreuren.

In september registreerde Suriname 163 coronagerelateerde sterfgevallen. De epidemie in het land is nog steeds ernstig. In het land geldt al maanden code paars, het hoogste risiconiveau.

Kwetsbare groepen in Suriname kunnen sinds eind oktober een derde coronaprik krijgen. Iets meer dan de helft van de inwoners boven de twaalf heeft een eerste dosis gehad. Ruim 40 procent van de Surinamers die voor vaccinatie in aanmerking komen, is volledig tegen COVID-19 gevaccineerd.

Voormalig RIVM-directeur en speciaal gezant in Suriname Marc Sprenger zei begin oktober dat het zorgpersoneel in het land tijdens de vierde besmettingsgolf "aan het eind van hun Latijn" was. Elf organisaties uit het bedrijfsleven hebben de Surinaamse overheid gevraagd het mogelijk te maken om werknemers te verplichten tot vaccinatie.

Sprenger legde in september uit het handhaven van de coronaregels in Suriname lastig is. Ook de invoering van bijvoorbeeld een lockdown ligt volgens de speciaal gezant gevoelig. "Bij een lockdown is het in Suriname lastiger om bedrijven te compenseren dan in Nederland, want het land is een stuk armer", aldus de speciaal gezant.