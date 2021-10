Het beoogde aantal van 1.350 bedden op de intensive care is volgens de afdelingshoofden van de acht universitaire ziekenhuizen niet haalbaar. Daarom pleiten zij zondag in een brandbrief voor maatregelen vanuit de politiek om de besmettingscijfers terug te dringen.

Eerder deze week meldde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat zorgprofessionals verder opschalen niet haalbaar vinden. Bovendien is voor dat plan geen draagvlak, aldus de NZa.

Vanwege het snel stijgende aantal patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen zijn de intensivisten van de UMC's bang dat de vraag om ic-capaciteit zo hoog wordt, dat ze binnenkort niet meer de kwaliteit van de zorg kunnen garanderen.

Er zouden in totaal 1.350 bedden op de ic moeten komen, maar dat achten ze dus niet haalbaar. Als er te veel bedden bijkomen, is er niet genoeg personeel. Dan moet het aantal patiënten per verpleegkundigen omhoog, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van de zorg.

Er zouden ook te veel coronapatiënten zijn om andere mensen nog goed te kunnen helpen, zoals mensen die een hartoperatie nodig hebben of een ongeval hebben gehad.