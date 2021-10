Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht kleuren komende week donkerrood op de coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Het is voor het eerst sinds juli dat delen van Nederland op het hoogste waarschuwingsniveau worden ingeschaald. De rest van Nederland blijft voorlopig roodgekleurd.

Het ECDC, de Europese tegenhanger van het RIVM, publiceert de coronakaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen.

Het hoge waarschuwingsniveau is omdat het aantal positieve tests snel blijft stijgen. Begin oktober was Nederland helemaal oranje, het een na laagste niveau.

Van de provincies is Limburg de grootste brandhaard. In de afgelopen twee weken, de periode waar het ECDC naar kijkt, zijn daar meer dan 7.800 mensen positief getest. Omgerekend komt dat neer op zo'n 703 bevestigde besmettingen op elke 100.000 Limburgers. Voor de provincie is dat het hoogste niveau sinds april.

Na Limburg volgen Gelderland (afgerond 589 positieve tests per 100.000), Overijssel (566), Zeeland (534) en Utrecht (512).

De huidige coronakaart van het ECDC, waarop Nederland rood is gekleurd De huidige coronakaart van het ECDC, waarop Nederland rood is gekleurd Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Zelfs in 'rustigste provincie' stijgt aantal positieve tests snel

Noord-Brabant is de snelste stijger. Daar waren in de afgelopen twee kalenderweken 433 positieve tests op elke 100.000 Brabanders, een stijging van ruim 57 procent ten opzichte van de huidige kaart, die afgelopen donderdag werd vastgesteld.

Groningen is naar verhouding de 'rustigste' provincie van Nederland. Daar waren in de afgelopen twee weken 268 positieve tests per 100.000 mensen, een stijging van 'slechts' 31 procent.

Het cijfer van Groningen illustreert hoe snel het aantal positieve tests in Nederland stijgt. Begin oktober zat Limburg als enige provincie boven de grens van 200 gevallen per 100.000 mensen.