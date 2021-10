Amerikaanse inlichtingendiensten zullen wellicht nooit de herkomst van het coronavirus kunnen achterhalen. Dat staat in een gedetailleerd rapport van de Amerikaanse nationale veiligheidscoördinator (ODNI) dat vrijdag gepubliceerd werd. Volgens de ODNI kan het coronavirus zowel zijn overgedragen van dier op mens als ontsnapt zijn uit een lab. Analisten zijn het oneens over welke theorie waarschijnlijker is.

Uit het rapport blijkt dat wel duidelijk is dat het coronavirus niet als biologisch wapen ontworpen is. Voorstanders van deze theorie zouden geen "directe toegang hebben tot het virologisch instituut van Wuhan" en worden beschuldigd van het verspreiden van desinformatie.

De verschillende inlichtingendiensten verschillen nogal van mening over de herkomst van het coronavirus. Sommige diensten hebben een voorkeur voor de theorie dat het virus ontstond in de natuur, maar daar is volgens de ODNI weinig bewijs voor. Vier diensten geloven dat de kans klein is dat een besmet dier of een gerelateerd virus verantwoordelijk is voor de verspreiding van het coronavirus.

Eén inlichtingendienst zei gematigd vertrouwen te hebben in de theorie dat de eerste mens besmet raakte met het coronavirus vanwege een ongeluk in een laboratorium. Het zou dan waarschijnlijk gaan om een mislukt experiment of dierproef in het virologisch instituut van Wuhan.

Volgens het rapport zijn er op dit moment te weinig data beschikbaar over de eerste besmettingen met het coronavirus. Zonder nieuwe informatie is een definitief oordeel niet mogelijk.