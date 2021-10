Het wordt mogelijk om bij alle huisartsenposten op Urk een coronavaccin te halen. Inwoners van het dorp hoeven dan niet meer naar de vaccinatielocatie van de GGD in Emmeloord of een andere plaats, meldt Omroep Flevoland zaterdag.

Urk heeft momenteel de laagste vaccinatiegraad van Nederland. De GGD en huisartsen zullen de komende dagen de details van het plan uitwerken. Naar verwachting kunnen aan het einde van komende week of in die week erop de eerste prikken worden gezet.

De gemeente Urk zegt in een persbericht de actie te ondersteunen. "Het aantal coronabesmettingen loopt hard op. Ook zijn er ziekenhuisopnames van inwoners met corona", aldus de gemeente.

"De huisartsen hebben dagelijks steeds meer te maken met mensen die ziek zijn geworden door het coronavirus. Ook merken zij een toename van het aantal vragen over vaccineren. De huisartsen zijn graag bereid om met inwoners in gesprek te gaan over vaccinatie."

Uit de recentste gegevens van het RIVM blijkt dat 31 procent van de inwoners van de gemeente Urk volledig is gevaccineerd. Landelijk is dat 83,8 procent.