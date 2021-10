Hoewel de lockdowns (voorlopig) verleden tijd zijn, blijven Nederlanders volop de natuur intrekken. De drukte is nog altijd groter dan vóór de start van de corona-epidemie, zeggen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. "We zien wel dat mensen de natuur hebben ontdekt."

In de gebieden van Natuurmonumenten werd het al voor corona wat drukker. Het aantal mensen dat richting de gebieden trok nam echter een flinke vlucht in coronatijd, zegt de woordvoerder. "We zagen dat mensen echt op zoek gingen naar iets om te kunnen doen." Inmiddels spreekt de woordvoerder over een "stabiele drukte".

"Het enige wat eigenlijk open was, was de natuur", voegt Staatsbosbeheer toe. "Toen was het op sommige plekken wel echt extreem." Dat was onder meer te zien aan de overvolle parkeerplaatsen en de herhaalde oproepen van de natuurorganisaties om ook in de buitengebieden de coronamaatregelen na te leven.

Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer is het momenteel minder druk dan tijdens de lockdownperiode, maar zien de boswachters dat het nog steeds drukker is dan voor corona. "Ook nu mensen weer andere dingen kunnen doen, zoeken ze nog steeds de natuur op."

De organisaties zien de grotere belangstelling ook op andere manieren terug. Zo steeg het aantal leden van Natuurmonumenten in het coronajaar met een recordaantal en zochten steeds meer mensen naar wandelroutes op de website van Staatsbosbeheer. Waar die routes in 2019 nog zo'n 1,2 miljoen keer werden bekeken, steeg dat aantal in het coronajaar 2020 tot ruim 3,5 miljoen. Dit jaar zijn de routes al zo'n 4 miljoen keer bekeken.

Mensen waren niet altijd op de hoogte van de regels in de natuur

De grote drukte tijdens de coronaperiode bracht ook veel overlast met zich mee. "Zeker in het begin van de lockdown zag je dat veel", zegt de woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Er kwamen mensen naar de natuur die er anders nooit kwamen. Die wisten niet dat er bepaalde regels gelden, zoals dat je je hond moet aanlijnen en op de wandelpaden moet blijven."

Maar juist de mensen die voorheen niet vaak de natuur ingingen, blijven nu de bekendere natuurgebieden bezoeken. Vorig weekend was het bijvoorbeeld erg druk in het Utrechtse Lage Vuursche, een gebied dat ook voor corona al geregeld te druk werd.

Tegelijkertijd zoeken de mensen die al geregeld de natuur introkken nu de onbekendere plekken op, zegt de woordvoerder. "Ze verruimen hun bezoekgebied."